Ärgerlicher Zwischenfall nach schwerem Unfall auf A8

Ein laut Polizeischilderung sehr drastisch klingender Unfall auf der A8 ging zunächst glimpflich aus. Doch dann kam es noch zu einem ärgerlichen Zwischenfall.

Am Freitagabend gegen 22 Uhr befuhr ein 68-jähriger Rosenheimer mit seinem Audi die A8 in Fahrtrichtung Salzburg. Er sei laut Polizei-Pressebericht kurz nach dem Autobahnbeginn in Ramersdorf auf dem linken Fahrstreifen gewesen und wollte den Fiat einer 53-jährigen Münchnerin überholen, die rechts fuhr. Plötzlich sei die Fiatfahrerin sehr weit nach links gezogen. Dadurch sei er erschrocken, riss das Steuer nach links und krachte in die Mittelleitplanke. Von dort schleuderte der Audi zurück, um die eigene Achse und anschließend in die rechte Leitplanke.

Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug von dort wieder über die Fahrstreifen in die Mittelleitplanke und dann wieder zurück nach rechts geschleudert wurde.

Die Fahrerin des Fiat schildert, dass sie mit dem Unfall nichts zu tun gehabt habe.

Am Audi entstand Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf 2000 Eurogeschätzt. Es wurden keine Personen verletzt.

Autofahrer nimmt Leuchte mit

+ Sogenannte Nissenleuchten. © Symbolfoto: dpa Die Unfallstelle wurde durch die eingesetzten Beamten deutlich sichtbar mit Warnleuchten, sogenannten Nissenleuchten, gesichert. Diese sollten den Verkehr vom rechten auf den linken Fahrstreifen leiten.

Ein noch unbekannter Autofahrer fuhr so dicht an den eingesetzten Beamten vorbei, dass er eine dieser Leuchten überfuhr. Die Leuchte verfing sich am Unterboden dieses Fahrzeuges und wurde so „mitgenommen“. Gegen 23.15 Uhr wurde die Leuchte bei der nächsten Ausfahrt zur Kreisstraße gefunden. Der flüchtige Autofahrer hatte sie dort im Grünstreifen abgelegt. Es handelte sich um einen schwarzen Audi A3 aus Würzburg. Weitere Ermittlungen laufen.

