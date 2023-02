Mieter werden zu Besitzern: Gruppe leiht sich Geld für den großen Wohntraum in München

Von: Carmen Ick-Dietl

An der Görzer Straße 128 in Ramersdorf ist ein Neubau von Mietern geplant. © Yannick Thedens

Eine Gruppe Ramersdorfer hat sich zusammengetan, um ihren Traum zu erfüllen. Ein neues Mietshaus soll zum Eigentum werden.

München – Die Mieten steigen und steigen: 18,70 Euro kostet der Quadratmeter im Schnitt. Was tun? Eine Gruppe Ramersdorfer hat für sich die Lösung gefunden. Sie schaffen sich gemeinsam ein Daheim: ein Syndikatshaus. An der Görzer Straße 128 ist der Neubau geplant. Das Grundstück vergibt die Stadt per Erbpacht.

Syndikatshaus in Ramersdorf: Mieter organisieren sich selbst

In Deutschland gibt es bereits 180 Syndikatshäuser nach diesem Prinzip. Gemeinschaftseigentum, bei dem die Mieter gleichzeitig Besitzer sind und faire Preise zahlen. In Ramersdorf soll ein nachhaltiger Neubau aus Holz entstehen, der Platz für 14 Personen bietet – Familien und Einzelpersonen.

Die Hausgemeinschaft organisiert und verwaltet sich selbst. „Das ist uns sehr wichtig“, so Mike Koppe von der bunten Truppe. „Weil es eine andere Form der Identifikation und des Umgangs mit dem Wohnraum ist.“ Aber es sei auch „herausfordernd“, alles selbst organisieren zu müssen. Die geschätzten Kosten von etwa zwei Millionen Euro für den Neubau werden durch Schwarmfinanzierung aufgebracht.

Bauprojekt in Ramersdorf bei dem Mieter die Besitzer sind

Neben Förderdarlehen und dem üblichen Bankkredit sind es vor allem Direktkredite von Privatpersonen, die das Haus ermöglichen. Auch kleine Summen zählen hier. „Lieber 1000 Freundinnen im Rücken als eine Bank im Nacken“, so der Syndikatsslogan.



Über die Mieteinnahmen werden dann die Kredite getilgt und die Erbpacht bezahlt. Dabei können die Bewohner die Höhe ihrer monatlichen Zahlungen selbst bestimmen. Der Bauantrag ist eingereicht, im Frühjahr 2024 könnte das Syndikatshaus schon stehen. Carmen Ick-Dietl