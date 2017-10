Münchner irritiert: Was macht der Polizei-Konvoi in Neuperlach?

Nach dem Polizei-Großeinsatz am Samstag befürchteten manche Münchner einen erneuten Alarm am Dienstag.

München - Was ist denn da los? Viele Passanten fragten sich am Dienstagmorgen, was hinter der großen auffälligen Polizeipräsenz in Neuperlach steckt. Eine Leserin schickte uns ein Foto der Streifenwagen zu. Auch auf Twitter ist der Polizeieinsatz schon ein Thema. „Merkwürdig“, sei der Polizei-Konvoi, der aber ohne Blaulicht fahre, schrieb Twitter-User „Herr Vorragend“.

Grad rückte die Polizei in Neuperlach im Konvoi mit locker 15 Fahrzeugen aus... Ohne Blaulicht. Aber merkwürdig. — Herr Vorragend (@ElRey_MUC) 24. Oktober 2017

Dahinter steckt laut Auskunft der Pressestelle des Polizeipräsidiums aber kein aktueller Einsatz, sondern lediglich eine Polizeiübung. Das Einsatztraining finde im Zeitraum zwischen 7.30-12 Uhr statt und sei lokal begrenzt auf den Stadtteil Neuperlach.

Einen ganz anderen Hintergrund haben die Blaulicht-Kolonnen, die man oft werktags am Morgen und am späten Nachmittag vom Giesinger Berg in Richtung Innenstadt beobachten kann. Es handelt sich um Gefangenen-Transporte von der JVA Stadelheim zum Strafjustizzentrum. Stammgast ist dabei die mutmaßliche NSU-Terroristin Beate Zschäpe.