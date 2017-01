Rätsel um toten Radler (54) von der Balanstraße

München - Ein Münchner (54) wurde schwer verletzt und bewusstlos neben seinem Rad an der Balanstraße gefunden, er starb kurz darauf. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 10.40 Uhr auf dem Radweg an der Balanstraße in München-Ramersdorf. Wie die Polizei berichtet, fanden Zeugen den Mann in schlimmem Zustand neben seinem Fahrrad liegend. Einen Helm trug der Mann nicht.

Der Rettungsdienst brachte den 54-Jährigen noch in ein Krankenhaus, dort verstarb er kurze Zeit später.

Ob der Radfahrer an seinen beim offensichtlichen Sturz erlittenen Verletzungen oder an einer Vorerkrankung starb, bedarf noch weiterer Ermittlungen. Derzeit liegen allerdings keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zur Schaltung der Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt, geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsunfallaufnahme (Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel. 089/6216- 3322) in Verbindung zu setzen.

Zur Bergung des Radfahrers musste die Balanstraße stadteinwärts für etwa 20 Minuten gesperrt werden. Verkehrsbehinderungen blieben aus.

mm/tz

Rubriklistenbild: © Götzfried