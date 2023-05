Sarah wohnt im umgebauten Bauwagen: „Wir zahlen nach Selbsteinschätzung Miete“

Von: Tanja Kipke

Der Blick von außen nach innen: Sarah Lidl wohnt seit 12 Jahren in einem umgebauten Bauwagen. © Tanja Kipke

Anstatt in einer Wohnung oder einem Haus in einem umgebauten Bauwagen leben: Im „Stattpark Olga“ ist das möglich. Und das mitten in München. Die Bewohner setzen auf Solidarität statt Konsum.

München – Auf dem Platz reihen sich Kübel an Kübel. In manchen wachsen Kräuter, in anderen blühen Blumen. Eine schmale Holztreppe führt in einen grünen Bauwagen mit weißer Schrift. Davor eine Terrasse, zwei Holztischchen, drei altersschwache Stühle. Daneben der nächste Wagen, diesmal weiß-rosa lackiert. Eine Frau mit bunter Fleecejacke nimmt auf einem der Stühle Platz. Vor zwölf Jahren ist Sarah auf den Wagenplatz gezogen – damals schwanger mit ihrem Sohn. „Schon als Kind war mir klar, dass ich in Gemeinschaft leben will“, erzählt die 39-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Jahrelang wohnte sie in WGs mit bis zu zehn Personen. Als sie ihren Mann kennenlernte, wohnte der bereits in einem umgebauten Zirkuswagen. Der Umzug auf die Olga: die perfekte Möglichkeit.

Wohnen im „Stattpark Olga“: Bewohner mussten bereits fünf Mal umziehen

20 Erwachsene und sechs Kinder leben derzeit auf dem Wagenplatz in Neuperlach. Der „Stattpark Olga“ ist ein einzigartiges Wohn- und Kulturprojekt. Die „Olgas“ bringen Aktivität auf unbespielte Flächen in München. „Wir sind in zwölf Jahren jetzt fünfmal umgezogen.“ Jedes Mal kämpfen die Bewohner erneut um Pachtverträge mit der Stadt. „Wir werden wie ein Spielball rumgeschoben.“ Das Stressige sei nicht der Umzug an sich, sondern dass sie nie wissen, wann genau sie wieder wegmüssen – und sie immer wieder bei null anfangen. Seit Januar sind sie auf dem neuen Platz am Michaelibad, diesmal dürfen sie fünf Jahre bleiben.

Zweistöckig und mit Terrasse: Der umgebaute Zirkuswagen von Sarahs Mann Martin (rechts) samt Kinderbauwagen des Sohnes Miro (links). © Tanja Kipke

„Wir fühlen schon, dass wir ein bisschen verbannt wurden“, sagt Sarah resigniert. „Raus aus der Stadt.“ Zuvor bewohnten sie über drei Jahre eine Brache in Mittersendling, davor waren sie im Schlachthofviertel zu Hause. Im Zentrum zu wohnen war bisher immer der Anspruch des Projekts, die Menschen sollten sehen, dass es auch „etwas anderes als Eigentumswohnungen und Reihenhaussiedlungen“ gibt. Schließlich gehen die Bewohner ganz normal ihren Berufen nach, wie andere Münchner auch. Sie wohnen eben nur „anders“. Sarah ist Sprechwissenschaftlerin, sie gibt aktuell an der Schauspielschule Gesangsunterricht.

„Als ich den neuen Platz das erste Mal gesehen hab, hat mir schon ein bisschen das Herz geblutet.“ In Mittersendling standen sie mit ihren Wägen auf einer Wiese, umringt von Bäumen. Sarah schaut sich auf dem geteerten Parkplatz um. „Jeder Blumenkübel ist mir daher bereits ans Herz gewachsen.“ Dafür fühlen sich die Bewohner am Ostpark auch freier, da sie keine direkten Nachbarn mehr haben. „Das Viertel hat viel Potenzial“, zeigt sich Sarah zuversichtlich.

Wagenplatz voller Erfolg in Mittersendling: „Es war ein Herzstück für die“

Ob die Olga wieder so gut angenommen wird, wie in Mittersendling, bleibt abzuwarten. Damals ist sie vor allem für Senioren zu einem Treffpunkt geworden. „Sie kamen wegen allem Möglichen vorbei. ,Mein Rad ist kaputt, mein Wasserkocher funktioniert nicht, meine Tür klemmt, könnt ihr da mal helfen‘“, erzählt Sarah. Und das, obwohl anfangs erst einmal Empörung über die Neuankömmlinge herrschte. „Es wurde ein Herzstück für die. Manche haben gesagt, das Viertel atmet durch uns.“

Jeder darf stöbern: Der Umsonstladen der „Olga“ direkt am Eingang des Wagenplatzes. © Tanja Kipke

Auch den Umsonstladen am Eingang der Wagenburg hatten die Mittersendlinger gut angenommen „Er ist immer ein guter Messwert, wie das Viertel funktioniert.“ Jeder kann dort Bücher, Kleidung, Spielzeug oder Ähnliches einsortieren oder etwas mitnehmen. Am Anfang habe er am neuen Platz in Neuperlach gar nicht funktioniert. „Nichts kam raus, nichts kam rein.“ Das hat sich mittlerweile geändert, „da steht jetzt auch immer irgendwer“, freut Sarah sich. „Das ist voll schön.“

Jeder Bauwagen besitzt einen Ofen zum Heizen

Das Leben auf der Olga verbindet die Gemeinschaft, jeder hilft einander. Manche wohnen in umgebauten Zirkuswägen oder Lkws. Andere in klassischen Bauwägen. Eine junge Frau bewohnt sogar einen alten DHL-Sprinter. Die meisten besitzen im Innern eine eigene Küche sowie einen Ofen, der vorwiegend mit Holz beheizt wird. Es gibt aber auch einen Gemeinschaftsbauwagen, in dem jeder kochen kann.

Sarahs Wagen ähnelt im Inneren einem Tiny House: Der Boden ist mit hellen Holzdielen verkleidet, am Eingang befindet sich die Spüle, daneben zwei Gas-Kochplatten. Im „Hauptbereich“ stehen ein Schreibtisch samt Hocker, der zum Platzsparen unter den Tisch geschoben werden kann. Gegenüber ein Kleiderschrank, ebenfalls aus Holz. Tisch, Bücherregal, Sofa und Sessel finden dahinter Platz. Ganz am Ende thront das 1,40 Meter große Bett, mit Stauraum-Schubladen und einem Teppich davor. Zahlreiche Fenster lassen Licht rein, es wirkt gemütlich. „Ich könnte mir jeden Raum schön machen“, sagt Sarah stolz.

In den Sommermonaten gibt es jeden Donnerstag Veranstaltungen

Den Duschwagen mit einer Dusche teilen sich alle 26 Bewohner. Wer sich waschen will, muss circa eine Stunde vorher den Badeofen anheizen, damit Warmwasser aus dem Duschkopf sprudelt. Direkt dahinter befinden sich zwei Dixie-Toiletten. „Eigentlich sind die nur für unsere Veranstaltungen, aber unser Wasser-Klo-Wagen ist noch nicht angeschlossen“, erklärt Sarah und zeigt auf einen Wagen weiter hinten.

Vor dem Kochtopf gerettet: Huhn „Suppi“ darf auf dem Wagenplatz frei herumlaufen. © Tanja Kipke

Schräg hinter den Dixies entsteht in Kürze der Veranstaltungsbereich mit Sofas, Terrasse und Bühne. Derzeit belagern noch Paletten und Krimskrams die Fläche. In den Sommermonaten veranstalten die „Olgas“ jeden Donnerstag ein Event. Ob Lesungen, Konzerte, Theateraufführungen, politische Veranstaltungen oder einfach eine Party mit DJ – alles ist möglich. Jeder kann bei den Bewohnern anfragen und auf der Bühne auftreten. „Wenn uns nichts einfällt, machen wir ein Tischtennisturnier oder einen Flohmarkt.“ Neben dem großflächigen Eventbereich steht ein Hühnerhäuschen. Huhn „Suppi“ ist momentan auf Entdeckungstour. Die „Olgas“ hatten das Tier vor dem Kochtopf gerettet.

Sarahs Sohn Miro (12) ist auf dem Wagenplatz aufgewachsen

Ein Stück weiter steht der sogenannte „Soli-Wagen“. „Da können Menschen mit Fluchterfahrung wohnen“, erklärt Sarah. Eine Zeit bewohnte ihn eine ukrainische Familie, momentan steht er leer. Zwei Bauwägen weiter steht der zweistöckige Wagen von Sarahs Mann Martin, daneben ein kleiner Bauwagen, umgebaut zum Kinderparadies für ihren zwölfjährigen Sohn Miro.

„Ich weiß nicht, wie er das Leben auf dem Platz findet“, gibt Sarah zu. Als er klein war, habe er im Matsch gespielt, war immer draußen mit den anderen Kindern. „Ich glaube mit 11, 12, 13 ist es knifflig, weil er gerade genau so sein will wie alle.“ Die 39-jährige Mutter ist jedoch überzeugt, dass man auf dem Wagenplatz eine „Art von Werten mitkriegt, die gut sind für ein Leben“. Es sei auch völlig legitim, sich dann für eine andere Wohnform zu entscheiden. Auch für Sarah ist die Wagenburg eher eine Station.

„Stattpark Olga“: Jeder zahlt so viel Miete, wie er kann

Die „Olgas“ zahlen monatlich eine Pacht an die Stadt. Hinzu kommen Stromkosten, Brennmaterial und Internet. Alle gemeinsamen Kosten wurden hochgerechnet, bei einer Mietbietrunde hat jeder Bewohner in einen Topf geworfen, was er zahlen kann. „Wir zahlen nach Selbsteinschätzung Miete“, erklärt Sarah das einzigartige Konzept. „Also nach dem Solidarprinzip.“

Das schönste für Sarah am Leben auf der Olga ist das mittendrin und nicht dabei. „Ich liebe es, wenn ich mein Zeug wurschteln kann und um mich herum tobt das Leben.“ Man fühle sich nie einsam. Jeden Dienstag treffen sich alle Bewohner im Plenum und besprechen, was in der kommenden Woche ansteht. Zum einen werden Aufgaben verteilt, wie Badputzen, Brot besorgen oder E-Mails checken. Zum anderen geht es um Infrastruktur-Themen und Befindlichkeiten. „Wir sind im Konsens, also alle Personen müssen einverstanden sein, wenn einer dagegen ist, wird neu diskutiert.“ (tkip)

