Ukraine-Krieg: Stadt München benennt Straße um – „Zeigen, auf welcher Seite wir stehen“

Von: Lukas Schierlinger

Die Stadt München hat im Zuge des russischen Angriffskrieges beschlossen, eine Straße umzubenennen. © Dmitry Rukhlenko/Imago

Als „kleines, aber bedeutendes Signal“ beschreibt es Kommunalreferentin Kristina Frank. Die Stadt München erklärt sich zu Kriegszeiten solidarisch mit der Ukraine.

München - „München setzt ein klares Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und seiner Partnerstadt Kyiv“, beginnt die Meldung in der Rathausumschau. Auf Wunsch des ukrainischen Generalkonsulats und bürgerschaftlicher Verbände hat der Kommunalausschuss des Stadtrats am Donnerstag (13. Oktober) beschlossen, die „Kiewstraße“ im Stadtteil Ramersdorf-Perlach in „Kyivstraße“ umzubenennen.

Straße in München umbenannt: „Transkription aus dem Ukrainischen seit Angriffskrieg bevorzugt“

Der in der Meldung kommunizierte Grund: Die bisher für den Straßennamen verwendete, im Deutschen gängige Schreibweise ist aus dem Russischen abgeleitet. „International bevorzugt wird spätestens seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine die Transkription aus dem Ukrainischen ‚Kyiv‘“, heißt es in der Mitteilung des Kommunalausschusses.

Folgen für Anwohner im Südosten der Isar-Metropole ergeben sich daraus zunächst nicht: „Dort (in der betreffenden Straße, d. Red.) ist bislang niemand wohnhaft. Kosten werden dementsprechend kaum ausgelöst.“

Die Kiew- bzw. Kyiwstraße befindet sich im Stadtteil Ramersdorf-Perlach im Südosten der Landeshauptstadt. © Screenshot Google Maps

Verena Dietl (SPD), 3. Bürgermeisterin der Landeshauptstadt, begrüßte die Entscheidung: „München hat durch seine Städtepartnerschaft mit Kyiv eine besondere Beziehung zur ukrainischen Hauptstadt. Uns ist es wichtig, Solidarität zu zeigen und Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen. Dafür setzen wir seit Kriegsbeginn viele Zeichen – eines davon ist, die Stadt so zu benennen, wie sie in ihrer Landessprache heißt.“

„Kiewstraße“ in München heißt jetzt „Kyivstraße“ - Kommunalreferentin sieht „bedeutsames Signal“

Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) pflichtete bei: „Sprache prägt Bewusstsein. Und Sprache ist Heimat. Die Verwendung der ukrainischen Schreibweise für die ,Kyivstraße‘ ist ein kleines, aber ein bedeutsames Signal. Als Stadt München tun wir alles, was in unserer Macht steht, um den Menschen aus und in der Ukraine zu zeigen, dass wir helfen – und auf welcher Seite wir stehen.“

