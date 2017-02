Raser erklärt seine 134 km/h mit einer Ausrede

Mit einem Videowagen haben Beamte der Verkehrsüberwachung einen Autofahrer in Neuperlach verfolgt. Der Mann war mit bis zu 134 Sachen unterwegs und hatte eine Ausrede parat.

München - Auf den Raser aufmerksam geworden waren die Polizisten am Sonntag um 11.44 Uhr in Neuperlach. Der Mann raste mit bis zu 134 Stundenkilometer durch die Stadt, vorbei an mehreren Schildern mit der Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Eine Messung über 700 Meter hinweg ergab eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 123 km/h.

In der Ständlerstraße stoppten die Beamten den Fahrer. Bei der Verkehrskontrolle stellten sie fest, dass der 39-Jährige ein gebrochenes linkes Bein hatte. Aus diesem Grund hatte er sich von einem Bekannten ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe ausgeliehen. Als Grund für seine Raserei gab er an, dass sein Bekannter sein Fahrzeug umgehend zurück bräuchte. Deshalb sei er so schnell gefahren. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot.



mb

