Wieder Tierquälerei in München: Taube stürzt vor Passantin in den Tod – ähnlicher Fall wenige Straßen weiter

Von: Lucas Sauter Orengo

In München kam es wieder zur Tierquälerei gegen Tauben. © Bündnis Bayerischer Tierrechtsorganisationen

Wieder kam es in München zur Tierquälerei gegen Tauben. Zwei Taten brachte eine Tierschutzorganisation jetzt zur Anzeige. Die Täter sind noch unbekannt.

München - Der letzte Fall, der publik gemacht wurde, ist nicht lange her. Vor wenigen Wochen wurde ein Taubenküken im Westend Opfer von Tierquälerei. Die Täter? Unbekannt. Mit reichlich Spray-Farbe wurde der Vogel damals angesprüht, sodass er anschließend daran verstarb. Jetzt vergingen sich Täter in Ramersorf-Perlach. Der Bündnis Bayerischer Tierrechtsorganisationen hat Anzeige gegen Unbekannt getätigt, nachdem es wieder zu Quälerei gegen Tauben gekommen war, in einem Fall gar mit Todesfolge.

Tierquälerei in München: Tauben mit Pfeilen abgeschossen – Vogel stirbt vor Augen einer Frau

Konkret ereigneten sich die Taten am Nebeneingang der Bäckerei bei EDEKA Linzmair, in der Ottobrunner Str 103. Eine Zeugin hatte bemerkt, wie eine Taube, getroffen von einem Blasrohrpfeil, direkt vor ihr zu Boden stürzte, und wenige Augenblicke darauf verstarb. Eine weitere Tat ereignete sich in unmittelbarer Nähe. Diesmal in der Weddigenstraße 6 - 12. Auch hier wurde eine Taube durch einen Blasrohrpfeil getroffen, diese überlegte den Angriff jedoch. Sie hielt sich auf Balkonen der Wohnanlage auf.

Der Tierschutzverein spricht in seiner öffentlich gemachten Anzeige vom „Vorsatz der gesetzeswidrigen Tatausführung“. Wer die Täter sind, ist derzeit noch völlig unklar. Die Organisation hofft durch das Publikmachen der Anzeige auf eine breitere Öffentlichkeit, um ähnliche Taten in Zukunft verhindern zu können. Bisher konnten die Täter, sowie im Westend, noch nicht dingfest gemacht werden.