Rammstein-Konzert auf der Theresienwiese in München abgesagt

Das geplante Rammstein-Konzert an Silvester auf der Theresienwiese in München wurde nach Informationen unserer Redaktion seitens des Veranstalters abgesagt.

München – Es sollte ein Mega-Event werden. Rammstein auf der Theresienwiese mit 145.000 Zuschauern an Silvester. Doch die Bedenken im Stadtrat und bei der Polizei waren groß. Offenbar zu groß. Wie unsere Redaktion soeben aus dem Rathaus erfahren hat, hat der Veranstalter Leutgeb nun selbst einen Rückzieher gemacht und das Konzert abgesagt.

Silvester-Konzert mit Rammstein auf der Theresienwiese – Pläne erst zwei Wochen bekannt

Erst vor zwei Wochen wurden die Pläne der Agentur Leutgeb bekannt, an Silvester Rammstein nach München zu holen. Und nicht irgendwohin, sondern auf die Theresienwiese. Die Zustimmung des Stadtrats stand da noch aus, wurde aber nach langer, hitziger Diskussion tatsächlich erteilt.

+ Rammstein-Konzerte fallen für gewöhnlich in die Kategorie „Mega-Event“. Offenbar passt das so nicht auf die Münchner Theresienwiese. © Gonzales Photo / IMAGO

Rammstein-Konzert auf der Theresienwiese: Von Anfang an große Bauchschmerzen

Trotzdem, die Bauchschmerzen seitens der Behörden waren groß. Die neue KVR-Chefin, Hanna Sammüller-Gradl (Grüne) sagte unserer Redaktion: „Wir haben ein Problem mit der Kurzfristigkeit. Für die Sicherheitsbehörden wäre es etwas ganz Anderes, wenn das Konzert im Olympiapark oder auf dem Messegelände stattfinden würde. Dort haben wir schon Erfahrungen mit Großveranstaltungen.“

Hinzu kommt: Parallel finden bekanntlich das Winter-Tollwood auf der Theresienwiese statt. Dessen Organisatoren erfuhren nach eigener Aussage aus der Zeitung von dem geplanten Konzert und waren, gelinde gesagt, wenig begeistert. Sie fühlten sich hintergangen.

Unsere Redaktion holt aktuell Stellungnahmen aus dem Rathaus und vom Veranstalter ein. Weitere Informationen folgen hier im Laufe des Tages.

