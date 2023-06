Viermal Rammstein in München diese Woche: Die wichtigsten Infos zur Show und Till Lindemann

Von: Adriano D'Adamo

Rammstein tritt im Olympiastadion in München auf und das gleich viermal diese Woche. Alle wichtigen Informationen zu den Konzerten in der bayerischen Landeshauptstadt finden Sie hier.

München – Vier Konzerte in einer Woche in München. Das steht auf dem Tour-Plan der Band Rammstein. Sie spielt am 7., 8., 10. und 11. Juni im Olympiastadion. Mit dabei sind die Vorband Abélard und reichlich Pyrotechnik. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu den vier Rammstein-Konzerten in München, wie der Anfahrt, dem Einlass, der Vorband und mehr.

Rammstein mit „Europa Stadion Tour 2023“ in München: Die wichtigsten Eckdaten im Überblick

„Du hast“ und „Amerika“ von Rammstein haben bereits Kultstatus erreicht. Die Band, die ihr Genre als „neue deutsche Härte“ betitelt, spielt diese und viele weitere Songs auf ihrer „Europa Stadion Tour 2023“. Gleich vier Shows spielt Rammstein im Olympiastadion in München und Fans dürfen sich auf eine Show mit brachialer Pyrotechnik freuen.

Wann finden die Konzerte von Rammstein in München statt? 7., 8., 10. und 11. Juni 2023

7., 8., 10. und 11. Juni 2023 Wo findet das Konzert von Rammstein in München statt? Im Olympiastadion

Im Olympiastadion Gibt es noch Tickets für Rammstein in München? Alle Tickets sind ausverkauft

Alle Tickets sind ausverkauft Wer ist die Vorband? Das französische Duo Abélard ist die Vorband für Rammstein

Das französische Duo Abélard ist die Vorband für Rammstein Einlass Konzertgelände: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Konzertbeginn: 19.30 Uhr

Für die Pyroshow greift die Band auch tief in den Geldbeutel. Rund eine halbe Millionen Euro pro Show kostet die Pyrotechnik. Für die brennenden Flügel von Leadsänger Till Lindemann benutzen sie unter anderem Bärlappsporen. Der Stoff wird in China abgebaut und die deutsche Band ist der größte Abnehmer davon, weil es in Pulverform hochentzündlich ist. 2012 wurden elf Tonnen Bärlappsporen in China abgebaut und Rammstein kaufte vier davon, berichtete das SZ Magazin.

Till Lindemann und seine brennenden Flügel auf einem Konzert der Band Rammstein. © IMAGO/Gonzales Photo/Sebastian Dammark

Rammstein mit „Europa Stadion Tour 2023“ in München: Gibt es noch Tickets?

Alle vier Shows von Rammstein in München sind ausverkauft. Es gibt keine Tickets mehr zu kaufen. Wer trotzdem noch auf eines der Konzerte gehen will, sollte Resale-Plattformen im Blick behalten. Dabei ist Vorsicht geboten, um nicht auf Betrüger hereinzufallen. Ein Blick auf die Webseite der Band verrät, dass fast alle Tour-Termine bereits ausverkauft sind. Die einzigen Konzerte, die Stand 6. Juni noch nicht ausverkauft sind, sind Wien, Budapest, Chorzow und Lissabon.

Rammstein mit „Europa Stadion Tour 2023“ in München: Anfahrt mit der U-Bahn, S-Bahn und Bus

Alle vier Shows von Rammstein in München finden im Olympiastadion statt. Vom Hauptbahnhof München bis zur Konzert-Location dauert es mit der U-Bahn rund 30 Minuten. Dafür fahren Sie mit der U2 Richtung Feldmoching bis zur Station Scheidplatz und steigen in die U3 Richtung Moosach bis zur Station Olympiazentrum. Von da aus sind es nochmal zehn Minuten zu Fuß bis zum Olympiastadion. Jedoch kann der Einlass in das Stadion dann noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Eine Anreise mit der S-Bahn ist auch möglich. Dafür fahren Sie mit der S1 Richtung Ostbahnhof und steigen bei der Haltestelle Moosach in die U3 oder U8 bis zum Olympiazentrum um. Auch die Buslinien 144, 173 und 177 halten in der Nähe des Olympiaparks, aber am schnellsten erreichen Sie die das Olympiastadion mit der U-Bahn.

Rammstein mit „Europa Stadion Tour 2023“ in München: Anfahrt mit dem Auto und parken

Die Anfahrt mit dem Auto vom Hauptbahnhof München bis zum Olympiastadion dauert bei guter Verkehrslage nur 13 Minuten. Um den Veranstaltungsort herum gibt es mehrere Parkmöglichkeiten. Im Olympiapark selbst gibt es mit dem Parkdeck und der Parkharfe zwei kostenpflichtige Parkplätze.

Parkharfe Olympiastadion: Das Parken kostet in der Parkharfe 8,00 Euro pro Tag.

Parkdeck Olympiastadion: Die ersten 30 Minuten auf dem Parkdeck sind gratis. Zwei Stunden kosten bereits 5,00 Euro. Der Tagestarif beträgt 15,00.

Parkhaus Olympiazentrum: Zwei Stunden kosten 4,00 Euro. Jede weitere Stunde kostet 1,00 Euro. Das Tagesmaximum beträgt 20,00 Euro.

Parkplatz am Olympia-Eissportzentrum: Die ersten 30 Minuten sind kostenlos. Zwei Stunden kosten 4,00 Euro und jede weitere Stunde 1,00 Euro. Der Tagestarif beträgt 12,00 Euro.

Um den Olympiapark herum gibt es auch weitere Parkmöglichkeiten, die aber mit einem längeren Fußweg verbunden sind, wie das Parkhaus am Westfriedhof. Es wird empfohlen, früher anzureisen und extra Zeit für das Parken einzuberechnen.

Rammstein mit „Europa Stadion Tour 2023“ in München: Einlass und Beginn

Der Einlass für alle vier Rammstein-Konzerte in München ist um 15.30 Uhr. Dieser kann einige Stunden dauern. Um Zeit zu sparen, sollten Besitzer eines Tickets sich in die jeweilige Schlange für die Ränge oder den Innenraum anstellen. Die Vorband tritt um 19.30 Uhr auf und Rammstein voraussichtlich gegen 20.30 Uhr.

Till Lindemann schwingt einen Flammenwerfer auf der Bühne eines Rammstein-Konzerts. © IMAGO/Gonzales Photo/Sebastian Dammark

Rammstein mit „Europa Stadion Tour 2023“ in München: Französisches Duo Abélard tritt als Vorband auf

Die Vorband für Rammstein ist das Duo Abélard. Héloïse Hervouët und Emilie Aridon-Kociole tourten bereits letztes Jahr mit der Band. Am 9. Juni erscheint das neue Album „Rammstein On Piano“ der zwei französischen Frauen. Das Album enthält bekannte Songs von Rammstein, die auf dem Piano von dem Duo neu eingespielt wurden.

Rammstein mit „Europa Stadion Tour 2023“ in München: Kein Regen an Konzerttagen

Gute Nachrichten für Rammstein-Fans: An keinem der vier Konzerttage soll es regnen. Laut dem Deutschen Wetterdienst soll es voraussichtlich an allen vier Tagen rund 24 Grad und leicht bewölkt werden. Fans können somit die Pyroshow von Rammstein erleben, ohne sich Sorgen über das Wetter zu machen.

Anschuldigungen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann

In den letzten Tagen sorgte eine Diskussion um Rammsteins Leadsänger für Aufsehen. Mehrere Frauen erhoben zuletzt - teilweise anonym - Vorwürfe gegen Till Lindemann. Die Frauen schildern Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollen. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

Die Band geht den Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Umgang von Lindemann mit Frauen auch selbst nach. Unter anderem dafür hat sie nach dpa-Informationen nach dem Start der laufenden Tour in Vilnius in Litauen eine Anwaltskanzlei eingeschaltet. Ziel ist es demnach, die Sachlage aufzuklären. Dabei geht es etwa um den Einsatz von Drogen ohne Wissen der Beteiligten im Umfeld des Konzertes.

Keine „Reihe null“ bei Rammstein-Konzerten in München

Bei den Rammstein-Konzerten in München sind keine Fans vor der Absperrung an der Bühne - der sogenannten Row Zero (Reihe null) - erlaubt. Der Veranstaltungsbescheid für die Konzerte werde den Aufenthalt in einer sogenannten Row Zero verbieten, teilte ein Sprecher des Kreisverwaltungsreferats in München am Dienstag mit. Dies sei bereits zur Einhaltung der notwendigen Sicherheitsabstände notwendig. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die Propeller Music & Event GmbH, Veranstalter der Münchner Konzerte, bestätigte dies. Zudem solle es bei den Konzerten auch keine Aftershow-Party geben. Das habe man gemeinsam mit dem Management der Band entschieden. Wie ein Sprecher der Olympiapark München GmbH als Vermieter des Olympiastadions zudem mitteilte, hat das Management der Band ein Awareness-Konzept für die vier Münchner Konzerte angekündigt.

