Randalierende Insassen bringen Altstadt-Wache zum Schwingen

Mehr als sieben Millionen Euro kostete die Sanierung der Altstadt-Wache vor einigen Jahren. Doch nun ist eine neue Umrüstung in Planung. Denn einige Insassen randalieren so heftig in den Zellen, dass Nachbarn keinen Schlaf mehr finden.

München - Vor nicht einmal drei Jahren wurde die Altstadt-Wache komplett saniert – jetzt muss schon nachgerüstet werden: Die Gitterstäbe in den Arrestzellen werden derzeit „schwingsicher“ aufgehängt. Denn die Insassen rütteln manchmal mit so einer Kraft an den Stäben, dass das ganze Gebäude in Schwingung versetzt wird. Sogar einige Nachbarn merken das und beschweren sich. Außerdem bekommen die Arrestzellen einen Spuckschutz aus Plexiglas.

„Die vier Zellen wurden bei der Sanierung nach den neuesten und vorgeschriebenen Richtlinien eingebaut“, erzählt der leitende Polizeidirektor Christian Weis. „Aber teilweise randalieren die Leute hier so sehr, dass die Zellen, die nach den normalen Standards gebaut wurden, den Belastungen nicht standhalten. Das war vorher nicht abzusehen.“ Eine Vorliebe haben die Betrunkenen und teilweise unter Drogen Stehenden offenbar dafür, an den Edelstahlstäben zu rütteln.

Sehr häufig werden junge Leute nachts von den Clubs an der Sonnenstraße in die Zellen gebracht. 540 Leute wurden im letzten Jahr in die Zellen gesperrt. 295 wurden aufgenommen, weil sie entweder für sich oder für andere eine erhebliche Gefahr darstellten. Der Rest wurde wegen Straftaten festgenommen.

„Manche entwickeln in den Zellen eine immense Kraft“

„Manche Menschen entwickeln in den Zellen eine immense Kraft“, erzählt Weis. Die Folge: Die Gitterstäbe geraten in Schwingung, die Vibrationen übertragen sich auf das Gebäude an der Hochbrückenstraße. „Das merken auch die Nachbarn und beschweren sich bei uns“, berichtet der 56-Jährige. Manchmal schlagen die in der Zelle Sitzenden auch mit dem Kopf dermaßen heftig gegen die Stäbe, dass sie bluten. „Es gibt hier natürlich auch einen Großteil vernünftiger Leute, aber was manche in der Zelle veranstalten, ist wirklich kaum vorstellbar.“ 23 Mal mussten die Zellen speziell gereinigt werden wegen übermaßiger Verschmutzung durch Urin, Kot und Blut.

+ Die Altstadt-Wache wurde 2014 erst saniert. © Schlaf

Jetzt wurde eine Zelle zur Probe umgerüstet: Die Gitterstäbe wurden so montiert, dass sich die Schwingungen nicht mehr auf die Wand übertragen können. „Das Material ist das Gleiche, aber die Verankerung ist anders“, erklärt Weis. Die Stäbe sind nicht mehr fest betoniert, sondern mit einer Art Schaumstoff verankert. So sollen mögliche Vibrationen keine Auswirkungen mehr auf das Gebäude haben. In der umgerüsteten Zelle wurden diese Woche Messungen durchgeführt. „Wenn die anders montierten Stäbe sich bewähren, rüsten wir auch die anderen Zellen um“, sagt Weis.

Nicht nur das Rütteln an den Stäben verursacht Lärm. Es kommt außerdem immer wieder vor, dass die Betrunkenen in ihren Zellen so dermaßen laut und falsch grölen, dass die Anwohner nicht schlafen können. Häufig gibt es deshalb Beschwerden bei der Altstadt-Wache. Wie neulich bei einem 29-Jährigen, der schließlich in die Zellen an der Ettstraße verlegt werden musste, damit die Nachbarn endlich ihre Nachtruhe finden können. Wie viel Promille er hatte, ist nicht zu sagen: Ein Alkoholtest war nicht möglich.

Vor nicht allzu langer Zeit wurde außerdem ein 23-Jähriger eingeliefert, der so lange an der fest montierten Holzauflage der Sitzgelegenheit rüttelte, bis sie sich lockerte. „Dass so etwas möglich ist, hätte niemand gedacht“, sagt Weis. Außerdem biss der junge Mann herzhaft in das Holz. „In der Auflage fehlt jetzt ein Stück“, erklärt der Chef der Inspektion. 15 Reparaturen in den Zellen waren im Jahr 2016 nötig.

Probleme haben die Beamten der Altstadt-Wache auch häufiger mit Betrunkenen, die aus der Zelle heraus spucken. Nicht selten werden die Polizisten getroffen. Deshalb wird bei allen Zellen jetzt auf einer Seite an die Gitterstäbe Plexiglas montiert. „Es ist auch immer wieder vorgekommen, dass die Insassen durch die Gitterstäbe nach draußen greifen und versuchen, die Beamten zu sich heranzuziehen“, erzählt Weis. Das Plexiglas soll das jetzt verhindern. Wenn sich der Probebetrieb der umgerüsteten Zelle bewährt, werden alle Zellen nachgerüstet.

Die Polizeiinspektion 11 an der Hochbrückenstraße wurde im Oktober 2014 nach einem Umbau feierlich wiedereröffnet. Zwei Jahre lang wurde die Altstadtwache für mehr als sieben Millionen Euro komplett saniert – vom Keller bis zum Dach.