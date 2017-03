„Rathaus-Rommel“: Stadtrat sauer wegen Springers Starkbier-Predigt

Kabarettist Christian Springer hat beim Triumphator-Anstich im Löwenbräukeller vor Publikum sauber ausgeschenkt. Jetzt muss er aber wohl einstecken.

München - Denn nicht überall fand man Fonsis Rede witzig. Stadtrat Michael Kuffer (44, CSU) jedenfalls ist vor allem sauber bedient: „Da bewegt sich Christian Springer auf sehr dünnem Eis. Es ist schlicht hirnlos, Sicherheits-Politik mit der Wehrmacht gleichzusetzen“, sagt der Bundestagskandidat. Fonsi hatte beim Triumphator-Anstich Kuffer mit einem Nazi verglichen. Wörtlich: „Michael Kuffer, der Rathaus-Rommel.“

Hintergrund dafür ist Kuffers Forderung nach mehr Sicherheit in der Stadt und einem städtischen Sicherheitsdienst, der auch bewaffnet sein soll. Springer dazu: „Er will bewaffnete Schandis in der Stadt. Aber der Sicherheitsdienst in München kämpft nicht im Irak gegen den IS, sondern an der Isar gegen Wildbiesler und unerlaubtes Grillen. Wenn das der Erdogan liest…“

Es ist nicht Springers erster NS-Vergleich

Fonsi und die NS-Vergleiche. Schon einmal gab’s deswegen Ärger. 2010 hatte Bruder Barnabas Michael Lerchenberg in seiner Fastenpredigt (Co-Autor Springer) umstrittene Äußerungen des damaligen Außenministers Guido Westerwelle über Hartz-IV-Empfänger attackiert: „Alle Hartz-IV-Empfänger sammelt er in den leeren, verblühten Landschaften zwischen Usedom und dem Riesengebirge, drumherum ein großer Stacheldraht – hamma scho moi g’habt. Dann gibt’s a Wassersuppn und einen Kanten Brot. Statt Heizkostenzuschuss gibt’s von Sarrazins Winterhilfswerk zwei Pullover, und überm Eingang, bewacht von jungliberalen Ichlingen im Gelbhemd, steht in eisernen Lettern: ‚Leistung muss sich wieder lohnen‘.“ Die Empörung war groß, Lerchenberg und Springer erklärten daraufhin ihren Abschied vom Nockherberg.

Kuffer: „Herr Springer hat ja gewisse Erfahrungen mit geschmacklosen Drittes-Reich-Anspielungen. Aber offenbar hat er nichts daraus gelernt.“ Wer für mehr Sicherheit in München eintrete, löse wohl reflexhaft einen Aufschrei der Kultur-Schickeria aus. „ Ich sehe das aber gelassen. Je schriller sich die Prosecco-Kabarettisten dieser Stadt empören, desto mehr sehe ich unseren Kurs bestätigt.“