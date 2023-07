Stadt München sperrt „Türkitch“ in Giesing zu – Döner-Laden reagiert bei tz.de

Von: Marvin Köhnken

Die Tür ist dicht, die Küche kalt: Der beliebte Imbiss „Türkitch – Köfte & Kebap“ in Giesing wurde von der Stadt München bis auf Weiteres geschlossen.

München – Im Kult-Imbiss Türkitch gehen derzeit keine Kebap-Gerichte über den Ladentisch an der Humboldtstraße. Die Stadt München hat den Betrieb untersagt. Zumindest steht das auf einem Zettel, der an die Eingangstür des Lokals geklebt wurde. Ein rotes Siegel verhindert den Zutritt – für Kunden und Besitzer gleichermaßen. Was ist passiert?

Die Stadt selbst – in Person von Kreisverwaltungsreferat-Sprecher Julien Chauve – möchte sich nicht zum laufenden Verwaltungsverfahren äußern. Und verweist auf den Datenschutz. Der Betreiber des Imbisses schreibt tz.de auf Nachfrage: „Wegen einer gewerberechtlichen Auseinandersetzung mit dem Kreisverwaltungsreferat, die ihren Ursprung bereits im Frühjahr 2022 hatte, ist es nunmehr zu einer Betriebsschließung gekommen.“

Türkitch-Team in Verhandlung mit dem Kreisverwaltungsreferat über Imbiss in Giesing

Gemeinsam mit einem Anwalt befindet sich das Türkitch-Team in Verhandlung mit dem Kreisverwaltungsreferat. Dabei ist Imbiss-Chef Hayri Onbasi durchaus optimistisch und geht davon aus, dass zeitnah eine Lösung gefunden und eine Wiedereröffnung des Betriebs möglich sein wird.

Ein amtliches Siegel versperrt die Tür des Türkitch-Imbisses an der Humboldtstraße in München-Giesing. © tz.de

Während der Imbiss an der Humboldtstraße aktuell geschlossen ist, wirbt Onbasi für die weiterhin geöffneten Türkitch-Filialen an der Schützenstraße, der Türkenstraße, der Feilitzschstraße und am Pasinger Bahnhofplatz. Auch der Smash-Burger-Laden seines Teams am Rotkreutzplatz sei von der Auseinandersetzung nicht betroffen. „Die Türkitch-Gemeinde kann somit jederzeit mit ihren Lieblingsspeisen versorgt werden“, erklärt der Imbiss-Inhaber.

Kreisverwaltungsreferat-Sprecher Julien Chauve erklärt auf Anfrage nur die allgemeinen Abläufe, die mit derartigen Schließungen einhergehen. Demnach prüfe das Referat Lokalitäten auf „gaststättenrechtliche Zuverlässigkeit“ und verwerte dabei alle vorliegenden Erkenntnisse.

Kreisverwaltungsreferat in München folgt bei Gaststätten-Schließungen klaren Regeln

Ohne zu erläutern, welche Punkte konkret zum Zusperren des Türkitch-Imbisses in Giesing geführt haben, nennt Sprecher Julien Chauve allgemein mehrere möglich Gründe für den Widerruf einer Erlaubnis, eine Gaststätte zu betreiben: Steuerschulden, Steuerhinterziehung, Nichtentrichtung von Sozialabgaben und Hygienemängel. Grundsätzlich würden Schließungen nur bei Gefahr im Verzug oder bei Nichtreaktion der Betreiber angeordnet. „Insbesondere bei Hygienemängeln kommt auch eine kurzzeitige Schließung in Betracht“, so Chauve.

Imbiss-Betreiber Hayri Onbasi ist zuversichtlich, bereits in der kommenden Woche gute Nachrichten an die Kunden von „Türkitch – Köfte & Kebap“ in Giesing vermelden zu können und die Küche seines Teams dann wieder anheizen zu können.

