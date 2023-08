Nach Wetter-Warnungen den ganzen Tag: Blauer Himmel am Abend in München

Von: Lucas Sauter Orengo

München und die Region erlebten einen ungemütlichen Dienstag. Der Deutsche Wetterdienst gab mehrere Warnungen heraus.

Update 1. August, 19.14 Uhr: Das Wetter in Bayern scheint sich langsam zu beruhigen. München liegt auf der Warnkarte des DWD mittlerweile wieder im „grünen Bereich“, heißt: Keine Warnungen für die Landeshauptstadt. Am Alpenrand gilt zunächst noch eine Warnung vor starkem Gewitter, diese soll aber – Stand jetzt – um 20 Uhr ebenfalls auslaufen. In den Kreisen Traunstein und Berchtesgadener Land gilt noch bis 6 Uhr am Mittwochmorgen eine Warnung vor Sturmböen.

Nach Wetter-Warnungen: Blauer Himmel und Sonne in München – Warnungen im Süden

Update 1. August, 18.04 Uhr: Die Gewitter-Warnung in München ist um 18 Uhr ausgelaufen. Aktuell gilt noch bis 19 Uhr eine Warnung vor Windböen. Beim Blick aus dem Fenster zeigen sich sogar schon wieder blauer Himmel und Sonne. Im Süden Bayerns gilt derweil noch eine Warnung vor Sturmböen, unter anderem in den Kreisen Miesbach (bis 6 Uhr am Mittwochmorgen) und den Kreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen (jeweils bis Mitternacht).

In München scheint am Abend die Sonne, am Alpenrand wird es ungemütlich. © IMAGO / Rolf Poss / IMAGO / Silas Stein (Collage: Merkur.de)

Neue-Wetter-Warnung für München: „Von Westen“ zieht etwas auf

Update 1. August, 16.26 Uhr: Inzwischen hat der DWD seine Einschätzung für München verschärft. Noch bis mindestens 18 Uhr müsse mit „starkem Gewitter“ gerechnet werden. „Von Westen ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h sowie Starkregen mit hohen Niederschlagsmengen in kurzer Zeit und kleinkörnigen Hagel“, heißt es in der DWD-Vorausschau.

Amtliche Wetter-Warnung für München und die Region

Ursprungsmeldung:

München - Der Sommer hält sich weiter versteckt. Der Region steht am Dienstag, dem 1. August, ein turbulenter Wetter-Tag bevor: Der Deutsche Wetterdienst hat für München und weite Teile der Region eine Wetter-Warnung herausgegeben. Auch im Rest von Bayern sieht die Lage nicht anders aus. Dabei treten im Zeitraum von Dienstag, dem 1. August, acht bis 19 Uhr am Abend Windböen mit bis zu 60 km/h auf. Doch der turbulenteste Zeitraum wird sich dabei von 11 bis 15 Uhr abspielen.

Wind und Regen: In München und der Region hält sich der Sommer weiter versteckt. © IMAGO/Alexander Pohl

Hier warnt der Deutsche Wetterdienst gar vor Sturmböen mit einer Stärke von bis zu 75 km/h. Betroffen sind neben der Stadt München auch folgende Landkreise:

Landkreis München

Landkreis Ebersberg

Landkreis Erding

Landkreis Starnberg

Landkreis Fürstenfeldbruck

Landkreis Dachau

Sturm und Regen: Amtliche Wetter-Warnung für München und die Region herausgegeben

Das Sturmgebiet zieht sich indes bis weit in den Osten Bayerns hin, bis ins tiefe Baden Württemberg. Neben dem stürmischen Tag erwartet München laut wetteronline immer wieder Regenschauer. Erst am Nachmittag soll es für einen längeren Zeitraum trocken bleiben. Die Temperaturen schaffen es nur kurzzeitig über die 20 Grad.