Frostige Feiertagsprognose für München und die Region: Wetter-Experten blicken voraus

Für die Osterfeiertage werden wenige Sonnenstunden in München erwartet. Stattdessen wird es voraussichtlich niedrige Temperaturen und einen bewölkten Himmel geben.

München – Ostern steht vor der Tür, aber das Wetter lädt an den Feiertagen nicht zur Ostereiersuche in München ein. Es muss in der bayerischen Landeshauptstadt mit kühlen Temperaturen, Regen und wenig Sonne gerechnet werden. Auf eine Anfrage von tz.de hat der Deutsche Wetterdienst eine Prognose für das Wetter in München über die Osterfeiertage abgegeben.

Das Wetter wird an Ostern in München kalt und bewölkt.

Kaltes München an Ostern: Maximal 13 Grad und wenig Sonnenschein

Am Karfreitag (7. April) dringt kalte Meeresluft aus Frankreich nach Südbayern, was zu kühlen Temperaturen führen wird. Die Höchsttemperatur soll tagsüber 9 Grad in München betragen. Die Chancen auf ein paar sonnige Stunden sind gering und es bleibt den Tag über bewölkt. Im Tagesverlauf muss mit Regen gerechnet werden. In der Nacht auf den Samstag (8. April) sinken die Temperaturen auf 3 Grad in der Innenstadt und auf 1 Grad in den Außenbezirken. Auch am Samstag wird die feuchte Meeresluft wetterbestimmend sein. Dass es regnen wird, ist nicht ausgeschlossen. Es bleibt bewölkt bei maximal 11 Grad.

In der Nacht auf den Ostersonntag (9. April) werden die Temperaturen in München maximal 5 Grad und in den Außenbezirken zwei Grad betragen. Am Sonntag wird Regen erwartet bei einem Höchstwert von 11 Grad. Der Himmel soll weiterhin bewölkt bleiben. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf den Montag (10. April) auf 3 Grad in der Innenstadt und 1 Grad in den Außenbezirken. Am Ostermontag sind die Chancen auf etwas Sonnenschein am höchsten. Der Deutsche Wetterdienst geht von einem Mix aus Sonne und Wolken, und einer geringen Niederschlagswahrscheinlichkeit aus. Regen ist aber nicht auszuschließen. Am letzten Osterfeiertag erreichen die Temperaturen auch ihren Höchstwert mit 13 Grad, aber es wird weiterhin kühl bleiben.

Frost im Freistaat: Kalte Feiertage für Ostbayern

Für Bayern sieht die Wetterprognose für Ostern nicht gerade sonnig aus. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit leichtem Frost und gelegentlichen Regenschauern. In Nordbayern soll es am Karfreitag 15 Grad werden und am Ostermontag sogar 17 Grad. In Unterfranken und dem Allgäu soll es zu vereinzelten Regenschauen kommen.

Besonders Ostbayern in Richtung Alpenrand soll es über die Feiertage kalt werden. In den Nächten kann die Temperatur auf -1 bis -7 Grad sinken. Dafür soll es aber weder in München, noch in Bayern über die Feiertage hinweg schneien. Dennoch bleiben die Sonnenstunden sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit auf einen sonnigen Himmel steigen zum Ostermontag hin.

