Blick auf Regenradar könnte gewaltige Konsequenzen haben: Spezielles Phänomen in München erkannt

Das Regenradar als zentrales Planungsinstrument: tz.de-Kolumnist Flaucherfranzl berichtet über ein Wetter-Phänomen, das er vor allem in München beobachtet.

„Ich kann leider doch nicht kommen, weil es in 20 Minuten zu 40 Prozent gewittert.“ Sagt einer der Münchner, der im Sommer 2023 in Geiselhaft lebt. Er hat die Kontrolle über sein Leben verloren. An das auf dem Handy installierte Regenradar. Forscher haben herausgefunden, dass Münchner von Mai bis September durchschnittlich zwei Stunden und 17 Minuten am Tag damit verbringen, das Aufkommen von Schlechtwetterfronten herbeizuscrollen.

Wetter in München: „Wolke gilt als Vorbote eines Tiefdruckgebiets“

Sommer in München ist, wenn Menschen mit zusammengekniffenen Lippen ihren Blick von einem makellosen Himmel auf ihren Handy-Bildschirm wenden, und von Zeit zu Zeit bedeutungsschwanger vor sich hin seufzen. tz.de-Kolumnist Flaucherfranzl beobachtet ein speziell in München auftretendes Phänomen: „Die Bewohner der Isar-Metropole zeichnen sich durch eine von Grund auf pessimistische Wahrnehmung aus. Nähert sich nur eine Wolke der Stadtgrenze, gilt ihnen diese bereits als Vorbote eines tagelangen Tiefdruckgebiets.“

Ganz ohne Handy und Radar seien die Münchner Sommer früher deutlich entspannter verlaufen, berichten Zeitzeugen, die mit einem Augenzwinkern zurückblicken: „Plötzliche Regenfälle konnten zum Betreten einer Schankwirtschaft führen.“

„An uns zieht’s vorbei, die in Schwabing werden gleich richtig abgeschifft“

Weil sie mit einer Gewissheit von 27 Prozent von einem Regenfeld gestreift werden, hüllen sich Münchner auf dem Weg ins Büro von Kopf bis Fuß in sie optisch disqualifizierende Funktionskluft. Und steigen dann schwitzend vom Fahrrad, weil bei 27 Grad die Luftfeuchtigkeit in der Regenjacke steigt. Bei abendlichen Grillfesten rotten sich Gruppen verschwörerisch um den kleinen Handy-Bildschirm zusammen. Um das, was sich auf dem Radar zusammenbraut, wie ein Live-Spiel des FC Bayern zu verfolgen und kommentieren: „Da muss es doch mal scheppern jetzt.“

Leider ist die Technik aber auch im Sommer 2023 noch nicht komplett ausgereift. Manchmal setzt der Umschwung am Alpenhauptkamm so plötzlich ein, dass sich das Radar mit leichter Verzögerung aktualisiert. „An uns zieht’s vorbei, die in Schwabing werden gleich richtig abgeschifft“, kann eine junge Frau in der Isarvorstadt mit Blick auf ihr Handy dann zwar feixen – weiß aber nie, ob sie fünf Minuten später nicht selbst über einen Hagelschaden in der Sonnenbrille klagt.

