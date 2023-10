Wenn der Regenschirm zur Waffe wird: Münchnerin (39) verletzt Mann aus Fürstenfeldbruck bei Streit

Von: Helga Zagermann

Teilen

Ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck ist bei einer Auseinandersetzung in München mit einem Regenschirm attackiert worden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck ist bei einer Auseinandersetzung in München mit einem Regenschirm attackiert worden.

München/Landkreis Fürstenfeldbruck - Ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck ist bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung in der Münchner Ludwigsvorstadt verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Angriff auf den Mann erfolgte mit einem Regenschirm.

(Unser FFB-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Streit mitten in der Nacht: Mann mit Verletzung im Gesicht

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag. Gegen 0.05 Uhr ging ein Notruf ein, sofort wurden fünf Streifen der Münchner Polizei zur Schillerstraße geschickt. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf eine 39-Jährige mit Wohnsitz in München und den 32-Jährigen. Der Mann hatte eine Verletzung im Gesicht. Nach ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die Frau aus bislang ungeklärter Ursache mit dem 32-Jährigen in Streit geriet. Im Rahmen der Auseinandersetzung griff die sie ihn mit einem Regenschirm an und verletzte ihn im Gesicht.

Der 32-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Gegen die 39-Jährige wird nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Sie wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeipräsidium München entlassen. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 24.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.