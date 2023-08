Sommer in wenigen Tagen endgültig vorbei? Zeitpunkt wohl klar, an dem der Herbst in der Region ankommt

Nach Hitze und Tropennächten

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Lucas Sauter Orengo schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Hitze, warme Nächte und keine Abkühlung in Sicht. Oder doch? Das Wetter in München und der Region steht vor einem großen Wechsel - der Sommer könnte schon bald vom Herbst abgelöst werden.

München - Strahlend blauer Himmel, nicht eine Wolke. Das Wetter in München und der Region zeigt sich derzeit in seinem sommerlichsten Gesicht. Temperaturen von bis zu 33 Grad am Tage in der Stadt, dazu kaum nächtliche Abkühlung bei um die 20 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt entsprechend dieser Tage vor Hitze, und das soll erst einmal genau so weitergehen. Doch ein Blick in die Vorhersage der kommenden Tage zeigt: Es dürfte wohl der letzte Anlauf des Hochsommers in diesem Jahr sein.

Wetter: Wie lange bleibt die Hitze in München und der Region? Sommer wohl bald endgültig vorbei

Zunächst heizt die Sonne jedoch noch einige Tage die Region weiter ein. Wie wetter.com prognostiziert, erreicht das Thermometer etwa am Sonntag, dem 20. August, in München bis zu 33 Grad. In der Nacht dürften dann viele Menschen mit leichtem Schlaf zu kämpfen haben: Selbst in den späten Nachtstunden soll dem Portal nach dann die Temperatur kaum unter die 20 Grad fallen. Meteorologen sprechen dann von „tropischen Nächten“, also solchen, an denen die Werte die 20-Grad-Marke nicht unterschreiten. Schnell erzählt ist dann auch die Vorhersage für die kommenden Tage: Das gleiche Bild wird demnach auch Montag, dem 21. August, Dienstag und Mittwoch die Region heimsuchen. Dann, am Donnerstag, soll sich das Blatt jedoch wenden.

+ Der Münchner Olympiaturm scheint im Licht eines späten Sommerabends. Schon bald könnte der Herbst jedoch seine ersten Vorboten schicken. © IMAGO / Panthermedia

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Sommer in wenigen Tagen vorbei? Wetter-Aussichten lassen keinen Zweifel

Wie wetteronline aktuell vorhersagt, soll es dann am Abend zu Gewittern kommen. Diese sollen dann am Wochenende für einen heftigen Temperatursturz sorgen. Keine 20 Grad mehr soll es dann am Tage haben, also weit mehr als zehn Grad weniger als aktuell. Die gute Nachricht: Tiefer Schlaf ist bei Temperaturen von knapp 14 Grad in der Nacht dann kein Hexenwerk mehr. Der kommende Wetter-Wechsel soll dann jedoch eine neue Phase einläuten, der Hochsommer, wie er derzeit herrscht, kehrt dann wohl nicht mehr zurück. So zeigen die Modelle derzeit auch im weiteren Ausblick viel Regen, Temperaturen unter 20 Grad und kühle Nächte.

Für alle Sommerfreunde gilt es also, die jetzigen Tage so gut es geht zu genießen. Alle anderen dürfen sich freuen: Die Hitze macht sich wohl sehr bald aus dem Staub - bis zum kommenden Jahr.

Rubriklistenbild: © IMAGO / Panthermedia