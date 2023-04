„Regungslos auf dem Kiesbett der Isar“: 63-Jähriger stürzt von der Corneliusbrücke

Von: Christian Einfeldt

Ein 63-jähriger Mann musste nach einem Sturz von der Corneliusbrücke reanimiert werden. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/Imago

Schwerer Unfall an der Isar: Am Mittwochabend stürzte ein 63-jähriger Mann von der Münchner Corneliusbrücke. Der Schwerverletzte musste noch vor Ort reanimiert werden.

München – Am Mittwoch (19. April) beobachtete eine Frau, wie sich an der Isar ein schwerer Unfall ereignet hatte: Ein 63 Jahre alter Mann stürzte vom Isarbalkon der Münchner Corneliusbrücke.

Sturz aus acht Metern Höhe: 63-Jähriger fällt ins „Kiesbett der Isar“ – musste reanimiert werden

Unfallzeitpunkt war laut Polizei gegen 17.25 Uhr. Eine Frau hatte vom Ostufer der Isar den Unfall gesehen und Polizei und Feuerwehr per Notruf verständigt. Ein Mann sei aus einer Höhe von etwa acht Metern gestürzt. Einsatzkräfte benötigten dementsprechend mehrere Steckleiterteile, um zum 63-jährigen Unfallopfer zu gelangen. Dieser befand sich laut Polizeibericht „regungslos auf dem Kiesbett der Isar“.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren während des gesamten Einsatzes erschwerten Bedingungen ausgesetzt. Nachdem die Einsatzkräfte erste Schritte zur Reanimation des 63-Jährigen eingeleitet hatten, brauchte es eine sogenannte Schleifkorbtrage und „eine zweite Steckleiter mit einer sogenannten Leiterrutsche“, wie es in der polizeilichen Meldung heißt. Erst so konnte der „schwer verletzte“ Mann auf die Brücke und damit zum Rettungswagen transportiert werden. Der „stabilisierte Patient“ wurde anschließend in eine Münchner Klinik gebracht.