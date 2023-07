Für Münchner nicht ohne Risiko: „Von Besuch der Reichenbachbrücke wird dringend abgeraten“

Erhebliche Gefahren an einem beliebten Ort in München: das Flaucherfranzl-Warnsystem hat ausgelöst. Warum es an der Reichenbachbrücke brenzlig wird.

Da braut sich was zusammen! An der Reichenbachbrücke herrscht Alarmstufe Rot, von einem Besuch rät der Flaucherfranzl dringend ab. Zunächst treten von Südwesten unliebsame Arbeitskollegen auf, später muss aus nördlicher Richtung mit Ex-Freundinnen und Junggesellenabschieden gerechnet werden.

Reichenbachbrücke in München: Aperol-Zellen zum Büroschluss, später umstürzende Abiturienten

Links des Flusses (Isarvorstadt) besteht erhöhtes Risiko, von einem Lastenfahrrad überrollt zu werden: Es ziehen stolze Eltern über München – mit Geschwindigkeiten, die in der Spitze Orkanstärke erreichen. Ohnehin schon wechselhafte Beziehungen drohen in der Endlosschlange vor dem Reichenbachkiosk mit einem Donnerwetter zu enden.

Mit Büroschluss steuern markante Aperol-Zellen auf die Brücke zu. Spätestens ab 18 Uhr besteht Gefahr durch umstürzende Abiturienten und vollgelaufene Fachoberschüler. Über ihre aktuellen Pegelstände informieren Betroffene via TikTok.

Wichtige Hinweise für Anwohner

Richtung Abend nehmen Pegelstände und Pöbelneigung im Brückenbereich weiter zu. Mitunter kann sich letztere durch das unmotivierte Umtreten von Bierflaschen entladen. In exponierten Lagen ist die Dichte der Glasscherben am höchsten. Anwohner werden aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten – sowie ihre Blumentöpfe vor Bieselregen zu schützen.

Die offizielle Alarmierung gilt zunächst bis in die frühen Morgenstunden. Endgültige Entwarnung kann der Flaucherfranzl erst geben, wenn ein Großteil der Tennissockenträger vom Radar verschwunden ist, und im Glockenbachviertel kontinuierlich an Dynamik verliert.

Flaucherfranzl auf tz.de In unregelmäßigen Abständen beleuchtet unser Kolumnist gesellschaftliche Entwicklungen rund um die Landeshauptstadt München. Folgen Sie ihm sogleich auf Instagram! Alle Beiträge finden Sie auf unserer Flaucherfranzl-Übersichtsseite. Fragen, Kritik oder Themenvorschläge? Melden Sie sich per Mail: flaucherfranzl@tz.de. Jüngst erlebte der Kolumnist als ehrenamtlicher Isar-Ranger einen aufreibenden Tag, der bereits denkwürdig begonnen hatte.