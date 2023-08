15.000 Euro Schaden! Kurierfahrer klaute Pakete und entschuldigt sich: „Mein Gehalt reicht nicht zum Leben“

Von: Andreas Thieme

Teilen

Miskarian A. (30) klaute Pakete bei UPS © Jantz

Ein Kurierfahrer hat etliche Pakete nicht ausgeliefert, sondern geklaut. Vor dem Amtsgericht gestand er die Taten ein, die rund 15.000 Euro Schaden verursacht hatten, und lieferte eine kuriose Erklärung.

München - Er trägt Poloshirt und verschränkt schüchtern die Arme. Seine Augen blicken traurig, als Artemios M. (30) auf der Anklagebank Platz nimmt. Am Amtsgericht war der Grieche wegen Diebstahls angeklagt - auf ihm lasten schwere Vorwürfe, aber auch eine bedrückende Geschichte.

Lieferant rutscht in Kriminalität ab: Pakete einfach selbst behalten

Als Fahrer für den international tätigen Kurierdienst UPS lieferte Artemios M. in München beruflich Pakete aus, doch während dieser Tätigkeit soll er in die Kriminalität abgerutscht sein. Laut Staatsanwaltschaft hatte der 30-Jährige über Wochen hinweg einige Pakete gar nicht mehr zugestellt, sondern sie gleich selbst behalten.

Doch dabei handelte es sich nicht etwa um kleinere Sendungen, sondern um elektronische Waren. Insgesamt rund 15.000 Euro Schaden soll dabei entstanden sein - vor allem einem Elektrogeschäft, das Bestellungen nicht mehr zugestellt bekam. So flog die ganze Sache dann auch auf.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

München: Paketfahrer klaut Pakete für 15.000 Euro – kuriose Erklärung vor Gericht

Über seinen Strafverteidiger Christos Perperidis legte Artemios M. nun ein Geständnis ab und gab alle 15 Fälle zu. „Ich lebe mit meiner Frau und zwei Kindern in München und verdiene nur 1700 Euro“, gab der Angeklagte vor Gericht Einblicke in sein Privatleben. Das Gehalt reiche ihm kaum bis gar nicht zum Leben mit seiner Familie. So sei die Verlockung für den laut Gesetz besonders schweren Diebstahl entstanden.

Eine Videokamera hatte den Griechen letztlich überführt - eher durch Zufall, wie im Strafprozess klar wurde. Artemios M. wurde am Amtsgericht schließlich zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt - und gelobte Besserung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.