Elterngeld-Plan hätte gravierende Folgen für Tausende Münchner – ein Viertel wäre besonders betroffen

Ein Damoklesschwert schwebt über München: Mit einem dringenden Ratschlag muss sich tz.de-Kolumnist Flaucherfranzl an die Bundesregierung wenden.

Vor Wut vom Tisch gefegte Aperol-Gläser zerbarsten auf Spielplätzen. Eine Stornierungswelle brach über angesagte Sushi-Lokale herein. Haidhausens Straßen waren im Nu leergefegt, nachdem die Nachricht eingeschlagen war wie eine Bombe. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) will die Einkommensgrenze beim Elterngeld von 300.000 Euro auf 150.000 Euro des zu versteuernden Einkommens senken. Tausende Familien müssten künftig auf die dringend benötigte Unterstützung für den Nachwuchs verzichten. Vor allem solche, die ihren Lebensstandard ohnehin massiv zurückfahren. Zumindest in München.

Einkommensgrenze für Elterngeld anpassen? Folgen in München wären weitreichend

Schon jetzt beschränken sich viele auf ein Lastenrad pro Haushalt und teilen die Finca im Ibiza-Urlaub mit einer befreundeten Familie. Champagner gibt’s nur noch sonntags und das Elektroauto fährt der Papa selbst. Will man diese Menschen nun auch noch zwingen, an ihrer Hochzeitsfeier auf einem sizilianischen Weingut zu rütteln?

Wie ein Damoklesschwert schwebt die angekündigte Anpassung (so soll sie im Detail aussehen) über Münchens Familien. Am vergangenen Ausflugswochenende war drastisch zu spüren, wie groß die Angst der Betroffenen ist. Die Autobahnausfahrten zum Tegernsee seien zum ersten Mal seit 1967 nicht verstopft gewesen, berichtete der ADAC. Fischbistros am Viktualienmarkt und Wiener Platz mussten Umsatzeinbußen von bis zu 80 Prozent hinnehmen.

Bundesregierung muss sich Lage der Betroffenen bewusst sein

Erste Münchner Bootbesitzer sollen begonnen haben, sich von ihrem Liegeplatz am Starnberger See zu trennen. Schon jetzt stehen sie vor weiteren existenziellen Fragen: Reserviere ich am ersten Wiesn-Samstag im Käfer, oder jette ich nach Palma? Betroffene darf die Bundesregierung jetzt nicht noch weiter ins Verderben stürzen. Der Plan der Grünen-Ministerin muss sofort gestoppt werden.

Eine Senkung der Einkommensgrenze würde vielleicht nur zwei bis vier Prozent der deutschen Familien treffen, aber halb Schwabing.

