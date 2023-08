Zug nach München: Fahrgast entdeckt „wirklich allerbesten Platz, Koffer abzustellen“ 

„Deutschland, deine Egoisten“

Wohin mit dem Gepäck? Eine Frage, die sich viele stellen, die mit der Bahn unterwegs sind. Ein Fahrgast hat nun eine Option gefunden, die für große Diskussionen sorgt.

Kiel/Hamburg/München - Sommerzeit ist Reisezeit. Viele wählen dafür das umweltfreundliche, aber nicht immer pünktliche Verkehrsmittel Bahn. Für größere Aufenthalte müssen dann auch im Zug mal größere Mengen Gepäck transportiert werden. Dass der Platz dafür manchmal knapp ist, hat wohl jeder Fahrgast schon mal bemerkt. Daher sind die Lacher wohl umso größer, die ein Foto jetzt bei Twitter hervorgerufen hat.

ICE Kiel - München: „Der wirklich allerbeste Platz, um im Zug seine Koffer abzustellen“ ist eindeutig ironisch gemeint

„Der wirklich allerbeste Platz, um im Zug seine Koffer abzustellen“, schreibt eine Nutzerin und dokumentiert ihre Beobachtung mit einem Foto. Dieses macht sofort klar, dass ihre Aussage vor Ironie strotzt. Denn der „allerbeste Platz“ ist das wohl wirklich nicht: Ein Fahrgast war so dreist, drei gleich große Koffer direkt vor die Tür zu stellen. Das bietet zwar einen skurrilen und irgendwie ordentlichen Anblick, weil sie den Raum millimetergenau zuzustellen scheinen. Aber da kommt definitiv keiner rein oder raus, ohne loszuklettern. Heißt: Nicht nachmachen!

ICE Kiel - München: Foto sorgt für große Diskussionen

Rund 3.000 Likes sammelte das Posting in den ersten etwa zwei Tagen, wurde mehr als 400.000 Mal gesehen. Und zahlreich kommentiert. „Ja, weil die können so nicht umfallen“, schreibt einer über die akkurate Anordnung. „Formbündige Ladungssicherung, da waren Profis am Werk!“, staunt ein weiterer Nutzer. Andere ärgern sich: „Deutschland, deine Egoisten!“ oder „Der/Die parkt auch in Feuerwehreinfahrten“, schreiben sie. Oder: „Steht auf dem Anhänger ein Name? Würde ich ausrufen lassen. Damit auch jeder mitkriegt, wer der Vollidiot war.“ Das ist zumindest im Rahmen des Erlaubten, während andere formulierte Reaktionen mindestens an der Grenze wären, weshalb wir diese nicht wiedergeben.

Andere bleiben bei Worten, werden aber drastisch: „Im Notfall gibt das Tote! Im ICE 4 gibt es genug Ablageplätze, da war man nur wieder zu faul, weil wir steigen eh nächste Station aus“, heißt es. Oder: „Was passiert, wenn der Zug brennt, oder eine Evakuierung ausgerechnet an dieser Tür stattfindet? Unter Umständen wird hier eine Fluchttür für Notfälle verstellt.“

ICE Kiel - München: Manche vermissen den Kontext beim Koffer-Foto

Andere vermissen ein bisschen den Kontext. Wie belegt die Koffer-Abstellfläche „jetzt in diesem Zug war, wäre mal interessant zu wissen. Auch wenn sowas trotzdem ein NoGo ist“, meint einer. Eine andere Nutzerin fragt: „Noch nie mit Kindern und mehr als nur einem Koffer oder Rucksäckchen verreist? Mich würde nebenbei die Gepäckablage zeitgleich im Waggon interessieren ... oder der Weg dahin.“ Tatsächlich bleibt offen, wie voll der Zug war. Und ob hier nur jemand kurz auf die Toilette entschwunden ist, bevor er gleich aussteigt.

Wo das Foto aufgenommen wurde, ist indes der Bildschirmanzeige zu entnehmen: im ICE 613 von Kiel nach München kurz vor der Station Hamburg Hbf. Einer der witzigsten Twitter-Kommentare zu dem Foto besteht übrigens nur aus sechs Wörtern: „In Tetris wären die jetzt weg.“ Reise-Ärger gibt‘s auch anderswo: Mit einem Wut-Schild rechnet ein Flughafen-Anwohner mit Urlaubern ab. (lin)

