Alarmierende Diebstahlserie im Hauptbahnhof und in den Zügen: Bundespolizei warnt alle Reisenden

Von: Klaus-Maria Mehr

Die Bundespolizei warnt vor einer erhöhten Diebstahlgefahr in Zügen und am Hauptbahnhof München. Besonders schwer hat es einen Russen getroffen. Ihm fehlen eine Cartier-Kette und mehrere tausend Euro Bargeld.

München - Die Bundespolizei in München verzeichnete am Mittwoch, den 23. November, eine alarmierende Serie von Diebstählen im Hauptbahnhof und in fahrenden Zügen. In der Vorweihnachtszeit, wenn die Zahl der Reisenden steigt, scheinen auch die Taschendiebe aktiver zu werden. Die Bundespolizei appelliert an die Reisenden, stets wachsam und misstrauisch zu sein.

Am Hauptbahnhof München und in den Zügen findet gerade eine alarmierend hohe Zahl an Diebstählen statt. © Imago/dpa

Mexikaner vermisst mehrere Gepäckstücke beim Austeigen in München

Ein 63-jähriger Mexikaner, der im ICE 619 von Dortmund nach München unterwegs war, meldete den Verlust von zwei Gepäckstücken. Der Projektingenieur aus Guasave, Sinaloa, hatte sein Gepäck auf der Ablage verstaut. Als er gegen 06:30 Uhr in München ausstieg, waren zwei seiner drei Gepäckstücke, gefüllt mit Kleidung, Dokumenten und anderen Gegenständen im Wert von etwa 1.500 Euro, verschwunden.

Russe im Zug beklaut: Cartier-Kette im Wert von 22.700 Euro und mehrere tausend Euro bargeld

Ein 37-jähriger Russe, der im EC 99 von Zürich nach München reiste, meldete den Diebstahl wertvoller Gegenstände. Er hatte seinen Rucksack mit Wertsachen auf der Gepäckablage über seinem Sitz platziert. Bei seiner Ankunft in München bemerkte er das Fehlen einer Cartier-Halskette im Wert von rund 22.700 Euro sowie 2.000 US-Dollar und 3.550 Euro in bar. Während der Fahrt hatte er einen Film auf seinem iPad geschaut und war nur kurz zur Toilette gegangen. Mitreisende konnten keine Hinweise auf den Täter geben.

Drei leere Geldbeutel liegen unter Treppe: Bundespolizei warnt deutlich

Eine unbekannte Person übergab der Bundespolizei am Gleis 26 im Hauptbahnhof München drei Geldbörsen, die sie an einem Treppenabgang an der Arnulfstraße hinter einem Bauzaun gefunden hatte. In allen Geldbörsen befanden sich Ausweisdokumente und Scheckkarten, jedoch kein Bargeld. Die drei Geschädigten, alle deutsche Staatsbürger, konnten ausfindig gemacht werden. Videoaufzeichnungen zeigten drei unbekannte Frauen, die innerhalb von 15 Minuten zwischen 18:45 und 19:00 Uhr die Diebstähle begangen hatten.

Die Bundespolizei warnt vor Taschendieben und bittet Reisende, insbesondere in Bahnhöfen und Zügen, wachsam zu sein und ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Opfer sollten sich schnellstmöglich an die Bundespolizei am Bahnhof oder an eine örtliche Polizeiinspektion wenden.

