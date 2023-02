SPD: „Wir haben aber schon tolle Ideen für 2024 und werden da unser Comeback feiern“

Kein Faschingsumzug: Schimmel-Befall stoppt die Münchner SPD – „Coronabedingte Pause nicht überlebt“

Von: Sascha Karowski

Diesmal gibt es keinen Faschings-Wagen der SPD um Dieter Reiter. © Oliver Bodmer

Der Münchner Faschingsumzug wird am Sonntag erstmals ohne Beteiligung der SPD-Stadtratsfraktion stattfinden. Grund: Den Genossen ist ihr Wagen verschimmelt. Fraktionschef Christian Müller bedauert das.

München - Einst waren sie die „Roten Rocker“ oder zogen als Musketiere verkleidet durch München. Zuletzt (2020) prangten die Worte „Die Liebe ist Rot“ auf dem Wagen der SPD-Stadtratsfraktion beim Faschingszug in der Innenstadt. Heuer allerdings, nach zwei Jahren Pandemie-Pause, blüht nicht etwa diese Liebe neu auf, sondern ein Pilz! Weil die Aufbauten auf dem Wagen der Genossen verschimmelt sind, fällt der Umzug für die SPD-Abordnung an diesem Sonntag buchstäblich ins Wasser. Faschings-Frust bei der Fraktion.

Was ist passiert? Wegen der Pandemie hatte es zwei Jahre lang keinen Faschingszug in München gegeben. Die Stadtrats-SPD hatte Wagen und Aufbauten im Bürgerpark Oberföhring eingelagert. Dort war es aber offenbar zu feucht. Die Aufbauten waren Spezialanfertigungen und unter anderem aus Holzplanken, die durch die Nässe zu schimmeln begannen. Das hatten Fraktionsmitarbeiter erst vor Kurzem festgestellt. Aufdrucke oder Banner, die dann hätten aufgezogen werden sollen, waren nicht betroffen. Die Wagen waren blank, weil ein Motto noch nicht feststand. Und die Schimmel-Reiter wollte dann doch niemand geben.



Was die CSU für den Fasching plant Beim Teutates! Wenigstens die CSU-Stadtratsfraktion ist nebst Referenten beim Faschingsumzug am Sonntag am Start – mit eigenem Wagen und unter dem Motto Asterix & Obelix. „Wir freuen uns sehr, dass wir wieder dabei sein dürfen“, sagt Fraktionschef Manuel „Asterix“ Pretzl. Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner mimt den Obelix. Tapfere Gallier, die gegen die Machthaber (Römer/Grüne/SPD) kämpfen. Wer von den beiden nun in welchen Zaubertrank gefallen ist, bleibt offen.

SPD: „Wir haben aber schon tolle Ideen für 2024 und werden da unser Comeback feiern“

SPD-Chef Christian Müller jedenfalls bedauert, dass seine Fraktion heuer nicht auf einem Wagen an dem närrischen Treiben teilnimmt. „Der Faschingsumzug ist ein gesellschaftliches Großereignis und daher auch bei uns im Terminkalender fest eingeplant. Wir hätten gerne teilgenommen, nur leider haben unsere Aufbauten für den Wagen die coronabedingte Pause nicht wirklich überlebt.“ Und auf die Schnelle sei kein Ersatz zu besorgen. „Wir haben aber schon tolle Ideen für 2024 und werden da unser Comeback feiern.“



Feiern werden einige Genossen wohl dennoch. OB Dieter Reiter zumindest ist Schirmherr der Veranstaltung der Damischen Ritter. Der Verein, der offiziell „Gesellige Vereinigung der Turmfalken von 1928 e.V.“ heißt, organisiert den mittlerweile 16. Faschingszug, bei dem fast 60 Gruppen mit ihren Faschingswagen und rund 2500 Teilnehmer erwartet werden – eine Rekordbeteiligung. Der Zug baut sich am Thomas-Wimmer-Ring auf und startet traditionell um 13.13 Uhr durch die Innenstadt. Höhepunkt ist auf dem Marienplatz, die Party nach dem Umzug findet im Hofbräuhaus statt.

