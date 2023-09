Prozess in München: Angeklagter entschuldigte sich bei seinen Opfern

Rentner in München um Millionen geprellt: Neue Betrugsmasche geht um - drei Opfer berichten

Von: Andreas Thieme

Betrug am Telefon © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Durch die Betrugsmasche der Schockanrufe sind heuer schon 1,2 Millionen Euro Schaden in München entstanden. Drei Opfer erzählen am Landgericht, was ihnen widerfahren ist.

München – „Oma, du musst mir helfen. Ich habe eine Frau totgefahren.“ Als Roswitha K. (Name geändert) diese Nachricht hört, ist sie geschockt. Am Telefon erklärt ihr ein angeblicher Oberstaatsanwalt, dass die Enkelin nun dem Haftrichter vorgeführt werde. „Ich war starr vor Angst“, sagt die 85-Jährige. „Denn meine Enkelin hatte gerade ihren Uni-Abschluss gemacht, ihr Leben lag doch noch vor ihr.“

München: 88-Jährige verlor mehr als 20000 Euro an Betrügerbande

Erst nach einer Viertelstunde am Telefon dämmert der Seniorin, dass irgendetwas faul ist an dieser Geschichte. „Ich sollte 150 000 Euro Kaution für meine Enkelin zahlen. Und zwar sofort, um die Haft noch abzuwenden. Aber wer hat so viel Geld zu Hause?“

Verzweifelt erbittet sich Roswitha K. Zeit, um ihr Geld zu zählen. Kurz darauf der nächste Anruf. „Nun wurde ich gebeten, das Geld in einen Sack zu stecken und vor die Haustür zu legen. Als ich das ablehnte, wurde eingehängt“, schilderte sie am Landgericht.

In einem anderen Fall wurde eine 50-Jährige aufgefordert, das Geld in die Ettstraße zu bringen. Also zum Polizeipräsidium. Doch als der Anrufer die Straße dann nicht buchstabieren konnte, wurde sie stutzig.

Mariusz P. (43) wurde in Handschellen ins Gericht geführt. Er soll mit einer Bande Münchner Rentner abgezockt haben © SIGI JANTZ

Bei anderen Betroffenen kam diese Erkenntnis zu spät: Inge P. (Name geändert) fiel auf die Masche herein, wie sie erzählt. Die 88-Jährige verlor mehr als 20 000 Euro. Auch ihr erklärte ein angeblicher Oberstaatsanwalt am Telefon, dass er „eine traurige Nachricht“ für sie habe: Ihre Tochter hätte mit dem Radl eine junge Mutter und deren Kleinkind angefahren, die dadurch auf die Straße gefallen wären - ein Auto hätte beide schwer verletzt.

Prozess in München: Angeklagter entschuldigte sich bei seinen Opfern

„Mit keinem Gedanken habe ich daran gedacht, dass diese Geschichte nicht stimmen könnte. Ich war nur in Sorge über meine Tochter“, sagt Inge P. Auf Anweisung des Anrufers übergab die Seniorin dann ihr Geld an einen Boten an der Haustür - und sah es nie wieder.

Abholer Mariusz P. (43) entschuldigte sich gestern bei den Geschädigten und behauptet, er sei nur Kurierfahrer und hätte nicht gewusst, dass seine Auftraggeber Kriminelle sind. Inge P. nahm ihm das ab, sagte mit traurigem Blick aber auch: „Dass ich diese Betrugsmasche am Telefon nicht durchschaut habe, hält mich bis heute nachts oft wach.“

