Rettungswagen kracht in München mit Fußgänger zusammen – Verstärkung muss anrücken

Von: Lucas Sauter-Orengo

Teilen

Krankenwagen © Maximilian Koch/ Imago

In München ist ein Rettungswagen mit einer Seniorin zusammengestoßen, die gerade die Straße überqueren wollte. Die Ermittlungen laufen.

München – Am Montagvormittag (24. April) war ein Rettungswagen auf der Schopenhauerstraße in Milbertshofen unterwegs. Er hatte einen Patienten an Bord und wohl auch das Blaulicht eingeschaltet. An der Kreuzung Knorrstraße wollte der Wagen abbiegen. Gleichzeitig überquerte eine 82-Jährige die Straße. Der Rettungswagen kollidierte frontal mit der Fußgängerin.

Rettungswagen rast in Fußgängerin – Verstärkung muss anrücken

Sie wurde nach Angaben der Münchner Polizei auf die Fahrbahn geschleudert und verletzt. Im Rettungswagen kam niemand zu Schaden. Der Rettungswagen forderte Verstärkung an. Die Frau kam zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus. Gegen den 30-jährigen Rettungswagenfahrer läuft eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Ermittlungen in München laufen