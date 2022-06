Auf Aldi-Rewe-Parkplatz in München: Ärger über miesen Parker - „Brechend voll!“

Ein rücksichtsloser Parker in München. © Screenshot: Jodel

Welcher Autofahrer kennt es nicht: Man sucht einen Parkplatz und wird nicht fündig. Noch bitterer, wenn ein Wagen durch rücksichtsloses Parken gleich zwei Plätze blockiert.

München - Es ist das wohl leidigste Thema für Autofahrer: Parken. Besonders dann, wenn man es eilig hat oder einfach nur schnell Einkaufen gehen möchte. So geschehen in München, wie ein Bild auf der Plattform „Jodel“ zeigt, das von einem anonymen Nutzer hochgeladen wurde. Der genaue Ort ist nicht bekannt, dennoch wird schnell klar, weshalb das Teilen der Momentaufnahme durchaus ihre Berechtigung hat.

Rewe, Aldi: Münchner Autofahrer teilt Parkplatz-Bild - „Oh je!“

Doch was ist zu sehen? Das Bild zeigt einen Parkplatz, der dem eines Gewerbegebiets ähnelt. Im Hintergrund deutlich zu erkennen die Schilder der Supermärkte Aldi und Rewe. Aufgenommen wurde das Bild aus einem Auto, doch im Fokus steht etwas ganz anderes. Ein Volkswagen-Kombi blockiert gleich zwei Parkplätze. Als hätte der Fahrer des Wagens es mit Absicht gemacht, ist der Kombi nahezu „ideal“ auf der Trennlinie der zwei Parkplätze abgestellt. Das Ergebnis: Für einen Parkplatzsucher fällt damit eine potentielle Lücke weg. Mit dem Wort „Perfekt“ tituliert der anonyme Nutzer sein Bild.

München: Rücksichtsloser Autofahrer auf Rewe/Aldi-Parkplatz - Foto zeigt Szene

In den Kommentaren unterhalb des Fotos wird dann auch schnell deutlich, dass das Verhalten des VW-Fahrers nicht gerade unterstützt wird. „Der denkt sich, durchs 9€-Ticket gibts wohl halb so viele Autofahrer“, schreibt etwa ein User. „Oh je!“ schreibt ein weiterer. Der Urheber des Fotos erklärt dann auch, weshalb die vorgefundene Situation tatsächlich ein Ärgernis darstellt: „Leider war es brechend voll und mehrere Leute mussten Runden fahren bevor sie einen Platz bekommen haben.“ Bleibt nur zu hoffen, dass die Lücken-Sucher mit ein wenig Geduld ihren Platz gefunden haben, und, fast wichtiger, dass der Kombi-Fahrer in Zukunft die Trennlinie zwischen zwei Lücken auch als solche sieht.

