„Richtiges Ende nicht in Sicht“: Aktuelle Winter-Prognose für München – und ein Rat der DWD-Experten

Von: Lukas Schierlinger

Drucken Teilen

Die winterliche Phase in München soll zunächst anhalten. DWD-Experten raten am Mittwoch zu besonderer Vorsicht.

München – „Es wird winterlich werden auf Münchens Straßen“, blickt Dominik Jung voraus. Für Donnerstag und Freitag hat der Experte von wetter.net weitere Schneefälle angekündigt. „Bis zu fünf oder gar zehn Zentimeter sind da drin.“ Es sei nicht unwahrscheinlich, dass der Schnee dann auch bis zum 1. Advent liegenbleibe.

Amtliche Wetter-Warnung für München: „Verhalten im Straßenverkehr anpassen“

Für Mittwoch (29. November) waren in München zunächst keine Niederschläge prognostiziert. Bei Höchstwerten von 3 Grad dürfte sich die Sonne häufiger blicken lassen. Noch bis 11 Uhr gelten zwei amtliche Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Eine vor Glätte, eine vor Frost. DWD-Experten raten Münchnern vorsorglich, „ihr Verhalten im Straßenverkehr anzupassen“.

In der Nacht auf Donnerstag sinken die Temperaturen laut aktuellen Vorhersagen in den Minusbereich. Nicht unwahrscheinlich, dass Münchner bereits am Vormittag die ersten Flocken bestaunen dürfen. „Die winterliche Wetterlage dauert bis nächste Woche an. So ein richtiges Ende ist noch nicht in Sicht“, prognostiziert Diplom-Meteorologe Jung.

An diesen Orten räumt der städtische Winterdienst in München Das Baureferat und die von ihm beauftragten Vertragsfirmen räumen Fahrbahnen, Plätze, Fußgängerzonen, Geh- und Radwege. Ausnahmen seien Gehwege außerhalb des Vollanschlussgebietes. Dieses Gebiet entspricht laut Baureferat in etwa dem Gebiet innerhalb und einschließlich des Mittleren Rings sowie dem Kernbereich von Pasing. Oberste Priorität haben laut Mitteilung etwa 10.000 Fußgängerüberwege, 2300 Haltestellen und 290 Gefahrenstellen – zum Beispiel starke Gefälle- und Steigungsstrecken sowie Bahnübergänge. Vorrangig werde das Hauptstraßennetz geräumt und zum Teil gestreut sowie Straßen, auf denen Busse und Trambahnen unterwegs sind. Auf allen Radverkehrsanlagen wird innerhalb von maximal drei Stunden nach Beginn des Schneefalls, ab einer Schneehöhe von drei Zentimetern, geräumt und gestreut. Quelle: Baureferat München

Laut Münchner Baureferat stehen über 1000 Einsatzkräfte, mehr als 600 Fahrzeuge und 3000 Tonnen Streusplitt für intensive Schneetage bereit. Einen hundertprozentig perfekten Winterdienst könne es dennoch nicht geben, hieß es in einer städtischen Mitteilung. Deshalb wandte sich das Baureferat mit einigen Hinweisen an die Münchner. Unter anderem bat die Behörde um Rücksicht auf Fahrzeuge des Räum- und Streudienstes.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.