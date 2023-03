Streit in Münchner Hotelbar eskaliert: 56-Jähriger wird von jungem Mann niedergeschlagen

Von: Carina Ottillinger

Ein 25-jähriger Münchner schlägt einen 56-Jährigen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg zu Boden. (Symbolbild) © Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In einer Hotelbar in Riem kam es zu einem Streit zwischen drei Hotelgästen. Die Situation eskaliert. Ein Münchner schlägt einen älteren Mann zu Boden.

Riem – Am Sonntag, 5. März, gegen 2.20 Uhr, endete ein Streit zwischen mehreren Gästen in einer Hotelbar in Riem in einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Grund für den Streit ist noch unklar.

Riem: 25-jähriger Münchner schlägt auf 56-Jährigen ein

Ein 25-jähriger Münchner schlug einem 56-Jährigen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg mehrfach ins Gesicht, bis er zu Boden ging. Die 27-jährige weibliche Begleitung des Münchners trat weiter mit den Füßen auf den am Boden liegenden älteren Mann ein.

Polizei nimmt Frau und Mann fest wegen Körperverletzung

Zeugen alarmierten den Polizeinotruf. Daraufhin kamen über fünf Streifen und der Rettungsdienst in die Hotelbar. Die Polizei nahm die Frau und den Mann fest. Beide Tatverdächtige wurden wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

München: Haftbefehl für den 25-jährigen Mann – Polizei ermittelt weiter

Die Polizei entließ die 27-Jährige nach der Anzeigenerstattung. Der 25-Jährige hingegen musste sich einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München stellen, weil es Unklarheiten über seinen Wohnsitz gab. Der Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl. Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

