Rischart-Haupthaus in München: Ist die Backstube für die Stadt zu teuer? Stadträte wollen Kaufpreis drücken

Von: Sascha Karowski

Teilen

Rischart möchte seinen Firmensitz an der Buttermelcherstraße verkaufen. Die Stadt bietet 100 Millionen Euro. © Marcus Schlaf

Kauft die Stadt das Rischart-Haus an der Buttermelcherstraße 16 oder nicht? Der Stadtrat hätte am Mittwoch entscheiden sollen. Doch einige Mitglieder wollen den Kaufpreis drücken.

München - Der Stadtrat zögert beim Kauf des Rischart-Hauses an der Buttermelcherstraße. Wie berichtet, will die Bäckerei ihren Firmensitz im Gärtnerplatzviertel verkaufen. Das Traditionsunternehmen errichtet eine neue Backstube an der Theresienhöhe.

Rischart hatte das Areal an der Buttermelcherstraße 16 zum Verkauf angeboten.

Rischart-Haupthaus in München: Verwaltung bietet 100 Millionen Euro - einigen ist das zu teuer

Es hätte mithin auch von einem Investor erworben werden können, der möglicherweise erheblich mehr gezahlt, dann aber vermutlich wenig günstigen Wohnraum in zentraler Lage geschaffen hätte. Dem wollte der Stadtrat vorgreifen. Nach einem Angebot der Verwaltung über 100 Millionen Euro hat sich das Unternehmen schließlich dazu entschlossen, zunächst nur mit der Verwaltung weiter zu verhandeln.

Für den Kauf spricht auch, dass das Nachbargrundstück bereits der Stadt gehört. Beide Grundstücke könnten demnach aus einem Guss entwickelt werden. Allerdings kalkuliert die Verwaltung neben den Kaufkosten von 100 Millionen Euro mit Baukosten von 78,3 Millionen Euro. 88 neue Wohnungen sollen entstehen, 14 gibt es bereits. Grob gerechnet entspricht das etwa 1,8 Millionen Euro pro Wohnung. Das hatten bereits Teile der Opposition als zu teuer kritisiert.

Rischart-Haupthaus in München: Bereits 2019 hätte die Stadt kaufen können - für weniger Geld

Nun mehren sich auch bei Teilen der Rathausmehrheit, bei SPD und Grünen, kritische Stimmen. Das Thema soll eigentlich am Mittwoch im nicht-öffentlichen Teil der Vollversammlung besprochen werden. Einige Stadträte möchte dem Vernehmen nach aber den Kaufpreis drücken - auf 80 Millionen Euro im Idealfall.

Das ist auch vor dem Hintergrund interessant, weil Rischart den Verkauf des Firmensitzes bereits länger plant. Schon 2019 hätte die Stadt das 3100-Quadratmeter-Areal haben können - für 79 Millionen Euro. Der damalige Stadtrat lehnte den Kauf aber mehrheitlich ab.