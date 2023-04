Für seinen Einsatz für ein König-Ludwig-Denkmal: Dietmar Holzapfel bekommt Georg-Lohmeier-Gedächtnispreis

Von: Andreas Daschner

Denkmal-Erfahrung: Deutsche-Eiche-Wirt Georg Holzapfel setzte sich bereits für das Klenze-Standbild am Gärtenrplatz ein. © Ralf Kruse

Er kämpfte dafür, dass auf der Corneliusbrücke in München wieder ein Denkmal König Ludwigs II. errichtet wird. Dafür wird Dietmar Holzapfel ausgezeichnet.

Bis 1942 wachte König Ludwig II. auf der Corneliusbrücke über die Münchner. Natürlich nicht persönlich, sondern in Form einer Statue. Doch dann kamen die Nazis und schmolzen die drei Meter hohe Bronzefigur ein, um daraus Kriegsgerätschaften herzustellen. Doch jetzt kehrt der Kini auf die Brücke zurück. Die Initiative dazu geht von Gastwirt Dietmar Holzapfel, Wirt der „Deutschen Eiche“ aus, der dafür mit dem Georg-Lohmeier-Gedächtnispreis ausgezeichnet wird.

„Für mich ist Ludwig II. ein großes Vorbild“, sagt der bekennend schwule Holzapfel. „Ob er seine Homosexualität jemals ausgelebt hat, wissen wird nicht, aber wir wissen von seinen Träumen und Begierden – und dass er sich gerne mit jungen, gutaussehenden Männern umgab.“ So war es für Holzapfel und seinen Mann Sepp Sattler keine Frage, bereits im Jahr 2014 anlässlich der 150-Jahr-Feier der „Deutschen Eiche“ 150 000 Euro für die Wiedererrichtung des Denkmals auf der Corneliusbrücke zu spenden.

Ein Bronzekopf des Kinis war der Auslöser

„Um ehrlich zu sein: Die Idee dazu geht auf einen anderen zurück“, gesteht Holzapfel. Eines Tages sei Hannes Haindl vom König-Ludwig-Club in sein Restaurant gekommen, um sich nach einem dort aufgestellten Bronzekopf des Kinis zu erkundigen. Im Gespräch zeigte sich, dass Haindl für ein neues Denkmal auf der Brücke kämpfte – woraufhin sich der Gastronom bereitwillig anschloss. Fertig werden sollte das neue Denkmal eigentlich schon Anfang dieses Jahres. Der Termin wurde nun aber im Zuge der Bauverzögerung auf der parallel verlaufenden Ludwigsbrücke verschoben.

Der Entwurf: So könnte das neue Denkmal auf der Corneliusbrücke aussehen. © privat

Denkmal-Erfahrung haben Holzapfel und Sattler. Sie waren Triebfeder, dass 1998 das Leo-von-Klenze-Standbild auf dem Gärtenrplatz wiedererrichtet wurde. Jetzt also der Kini, dessen neues Standbild jedoch nicht dem alten nachempfunden wird. Stattdessen schwebt Holzapfel „eine romantisierende Ruine als rosenumrankte Oase der Ruhe“ vor. Skizzen dazu gibt es. „Ob es am Ende wirklich so aussehen wird, bleibt abzuwarten“, sagt Holzapfel.

So oder so gefällt der Kampf um das Denkmal auch dem Brauchtumsverein „Königlich Bayerische Patrioten“. Und zwar so gut, dass sie Holzapfel nun ihren Georg-Lohmeier-Gedächtnispreis in Form einer Urkunde und der Figur eines bayerischen Löwen überreichen.