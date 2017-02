UKW-Frequenz von M 94,5: Heute fällt die Entscheidung

München - Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) entscheidet am heutigen Donnerstag über eine Änderung im Münchner Hörfunkangebot. Das studentische Ausbildungsradio M 94,5 soll seine UKW-Frequenz an den Sender Rock Antenne abgeben.

Der digitale Rocksender, der zur Unternehmensgruppe Antenne Bayern gehört, ist bisher nur in Augsburg über UKW zu empfangen. Zudem gibt es einen Rock-Antenne-Lokalfunk in den Landkreisen Erding, Freising und Ebersberg.

Mit dem Ausbau in München soll nach dem Vorschlag der BLM der private Hörfunk insgesamt gestärkt werden. Wegen der gemeinsamen Werbevermarktung der Lokalradios im Funkpaket würden alle kommerziellen Sender in Bayern davon profitieren - so das Argument der Befürworter. Die Gegner befürchten, dass der Aus- und Fortbildungskanal M 94,5 die meisten seiner Hörer verliert, wenn er nur noch digital (DAB+) und im Livestream empfangbar ist. Erwartet wird, dass der BLM-Medienrat der Frequenzvergabe zustimmt, aber zugleich eine Kooperation von Rock Antenne mit M 94,5 vorschreiben wird.

Die BLM fördert und genehmigt die privaten Rundfunkangebote im Freistaat und ist für die Werberegelungen zuständig. Der Medienrat soll laut Satzung für Ausgewogenheit und Meinungsvielfalt sorgen. Ihm gehören 47 Vertreter gesellschaftlich relevanter Gruppen in Bayern an.

Die Gesichter der bayerischen Moderatoren Zur Fotostrecke

dpa