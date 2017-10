Rockavaria 2018 mit den Toten Hosen

Das Rockavaria gastiert 2018 mit einem Knaller auf dem Königsplatz in München – den Toten Hosen.

Das rockt! Bei der Rückkehr des Rockavaria im Juni 2018 – dann erstmals auf dem Königsplatz – sind die Toten Hosen dabei!

Erst war’s am Mittwochabend nur ein Gerücht, dass sich in Windesweile verbreitete, dann gab’s ein Dementi – und dann wurde plötzlich klar, es ist wohl einer kleiner Panne auf der Rockavaria-Homepage zu verdanken, dass die Sensation schon zwei Tage vor der offiziellen Verkündigung durchsickerte: Punkurgestein Campino und seine Jungs werden am 9. Juni den Münchner Rockfans auf dem Königsplatz einheizen. Und noch ein paar Details aus dem Programm sickerten durch: Donots, Altatio Mortis, Royal Republic und Eluveite sind auch dabei.

Rockavaria 2018: Das kostet ein Tagesticket

Und noch ein wichtiger Fakt machte gestern in der Rock-Gemeinde die runde: Ein Tagesticket soll 129 Euro kosten.

Das Festival fand 2015 zum ersten Mal statt, damals im Olympiapark. Im Jahr darauf folgte eine abgespreckte Version in der Olympiahalle. Heuer dann die Absage – und dann am Montag die Ankündigung des Neustarts am 9./10. Juni auf dem Königsplatz – mit der Hauptbühne gegenüber der Propyläen. Die Veranstalter planen mit 40 000 Fans an beiden Tagen. Angesichts der Namen dürften die Karten schnell schnell weg sein.