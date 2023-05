„Keine Bühne für Putin-Propaganda“: Heftige Proteste gegen Waters-Konzert in München – Israelflaggen wehen

Die Stadt München hatte nach Möglichkeiten gesucht, das Konzert von Roger Waters in der Olympiahalle zu verbieten - und keine gefunden. Dafür gibt es deutliche Worte von Charlotte Knobloch.

München – An der Protestkundgebung des Bündnisses „München ist bunt“ kam am Sonntagabend kein Besucher des umstrittenen Roger-Waters-Konzerts vorbei. Bereits der Weg zur Olympiahalle war von israelischen und ukrainischen Flaggen gesäumt. Neben dem Haupteingang versammelten sich außerdem von 18.30 Uhr an bis zum Veranstaltungsbeginn um 20 Uhr etwa 100 Demonstranten, die Schilder in die Höhe hielten, auf denen „Keine Bühne für Antisemitismus, keine Bühne für Putin-Propaganda“ stand.

Proteste gegen Roger-Waters-Konzert in München: Charlotte Knobloch ergreift das Wort

„Unser Ziel ist es, Flagge zu zeigen – im wahrsten Sinne des Wortes“, erklärte Micky Wenngatz, SPD-Stadträtin und Mitorganisatorin des Protests. Roger Waters goss kurz vor dem Konzert noch mal Öl ins Feuer und bezeichnete Israel als „tyrannisches, rassistisches Regime“. Mit seiner Frau Kamilah Chavis zeigte er sich am Grab von Sophie und Hans Scholl im Perlacher Forst. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, fand in ihrer Rede auf der Kundgebung vor dem Waters-Konzert deutliche Worte. „Antisemitismus hat ganz offensichtlich einen Platz in diesem Land. Dieser Platz ist heute die Olympiahalle“, rief sie der Menge zu. Dafür erntete sie von den Demonstranten Applaus, von den Konzertbesuchern kamen jedoch Buhrufe.

Das Roger-Waters-Konzert in München wurde von eindringlichen Protesten überschattet. © dpa/Angelika Warmuth

München-OB fehlt bei Kundgebung, kritisierte Waters aber bereits vorab

Unter den Teilnehmern der Kundgebung waren auch Ukrainer sowie Mitglieder der jüdischen Gemeinde. Yaroslav Mrzenov stammt ursprünglich aus Kharkiv und ist im Oktober 2022 nach München geflohen. Ihm als Jude und Ukrainer sei es sehr wichtig, der Propaganda von Roger Waters entgegenzutreten. „Wir wollen das nicht akzeptieren und den Lügen mit Wahrheit entgegentreten“, so der junge Mann. Er war zusammen mit Tamara Okhrimenko auf der Kundgebung. Okhrimenko stammt ebenfalls aus der Ukraine, lebt aber seit 1993 in München. „Wir haben es 2015 in der Ukraine gesehen, wir haben es während der Corona-Pandemie gesehen und wir sehen es heute noch immer – diese Lügen und diese Propaganda töten“, erklärte sie.

Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nahm nicht an der Protestkundgebung teil, er kritisierte jedoch ebenfalls das Waters-Konzert. „Ich will ihn hier nicht haben, aber wir müssen es jetzt ertragen“, erklärte er. Im Vorfeld hatte der Stadtrat nämlich „keine rechtssichere Möglichkeit“ gesehen, die Veranstaltung zu verbieten. (Sophia Belliveau)