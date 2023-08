Vorfall am Münchner Hauptbahnhof: DB-Angestellter weist Rollstuhlfahrerin ab – „Hat uns wirklich getroffen“

Von: Sabrina Proske

Teilen

Eine Frau im Rollstuhl und ihr Ehemann werden trotz Zutrittsberechtigung aus der DB-Lounge verwiesen. Das Paar fühlt sich diskriminiert.

München – Barrierefrei in den Premium-Bereich der DB-Lounge: Das verspricht eine Richtlinie der Deutschen Bahn Menschen mit Mobilitätseinschränkung. Die DB verschärfte zwar jüngst ihre Regeln für den Lounge-Zutritt, die Erlaubnis für Menschen mit Mobilitätseinschränkung gilt aber weiterhin. Für eine körper- und sprachbehinderte Frau und ihren Mann endete ihre Reise jedoch vor den Türen der Premium Lounge. Das Paar stellt die Deutsche Bahn nun zur Rede.

DB-Lounge München Hauptbahnhof, 6.30 Uhr: Frank Cordes alias „Frankyman“ twittert über seinen Account:

„Der Herr der Premium Lounge wollte uns nach der Vorlage der BC100 nicht in den Premiumbereich lassen und hat nach unserem Status gefragt.“

Seit 2019 sind Frank und Karin verheiratet. An diesem Montag wollte das Paar eigentlich seinen 27. Hochzeitstag in Innsbruck feiern. Um die Wartezeit auf ihren Anschlusszug in München zu verkürzen, machten sie sich auf zum zugangsberechtigten Bereich der Deutschen Bahn. Doch als das Paar dem Mitarbeiter den Schwerbehindertenausweis und die Fahrtickets vorlegt, wird ihnen der Zugang verweigert. Der Mitarbeiter ist scheinbar nicht über die Regelungen der Deutschen Bahn informiert.

Im Streitgespräch am Hauptbahnhof München vergreift sich der Angestellte wiederholt massiv im Ton

„Kollegin sagte, ich solle nicht auf Mitleid machen“

Laut Cordes entwickelte sich die Diskussion an den Toren der DB-Lounge zu einem unschönen Gespräch, in welchem der Mitarbeiter Cordes vorwarf, das Schicksal seiner Frau auszunutzen, um Mitleid zu erzeugen und den Premium-Bereich der Deutschen Bahn betreten zu dürfen. Frank Cordes ist irritiert über das Verhalten des Mitarbeiters und fordert diesen auf, die Zugangsberechtigungen von Menschen mit Behinderung noch mal im Internet nachzulesen.

Doch vergebens. „Er hat sich geweigert selbst online nachzulesen oder auf mein Handy zu schauen und hat provoziert und behauptet, dass er die Regelung nicht kennt.“ Der Mitarbeiter gibt die Anweisung, das Paar nicht zu bedienen und lässt sie stehen. Auch auf Nachfrage eines anderen DB-Gastes werden Karin und Frank nicht beachtet. „Seine Kolleginnen ignorierten uns und auf Anfrage sagte man uns vor allen Gästen, dass wir nichts bekommen. Natürlich wurden wir beide dann lauter“, heißt es in seinem Tweet.

DB reagiert per Twitter – Gespräch mit DB-Lounge-Chefin angedacht

Vor Ort können Frank und seine Frau Karin das Problem nicht lösen. „Wir sind dann ohne Getränke und Frühstück gegangen und haben uns beim Bäcker was kaufen müssen“, erzählt Frank.

Das Paar zieht nun Konsequenzen aus diesem Erlebnis und dokumentiert den Fall auf Twitter. „Die Regelung nicht zu kennen ist ja schon übel, uns dann aber absichtlich auflaufen zu lassen und danach auch noch die absolut diskriminierenden Sprüche – das hat uns wirklich getroffen.“

Als Reaktion auf Franks Tweet antwortet die Deutsche Bahn „Es tut mir leid, dass der Tag so begonnen hat und ihr nicht wie gewohnt in der DB Lounge bedient wurdet.“ Darüber hinaus bietet die Pressestelle der Deutschen Bahn ein Gespräch mit der DB-Lounge Chefin an, welches noch in den kommenden Tag zur Versöhnung stattfinden soll.

Frankyman und ZauberBaerin berichten über Barrieren auf Twitter

Für Karin und Frank ist das Erlebnis am Münchner Hauptbahnhof nur eine von vielen Erfahrungen mit der Deutschen Bahn. Bereits seit 2019 reist das Paar beinahe täglich mit dem Fernverkehr quer durch Deutschland und testet intensiv, was dabei mit dem Rollstuhl alles schiefgehen kann. Zusammen erleben die beiden Dinge, die man so wohl nur erlebt, wenn eine Person im Rollstuhl sitzt. Ihre Ergebnisse präsentieren sie äußerst erfolgreich als Influencer auf Twitter und Instagram sowie in ihrem Podcast.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!