Mann braucht ewig, um Münchens Rolltreppen zu verstehen - andere machen seit Jahren den selben Fehler

Von: Lukas Schierlinger

Rolltreppen in München: Für einige Münchner bleiben sie ein Mysterium. © dpa

Wie funktionieren Rolltreppen in München tatsächlich? Viele Bewohner des Landeshauptstadt haben da offenbar Probleme.

München – Für Rudolph Hausinger muss es ein unglaubliches Erweckungserlebnis gewesen sein. Ob sich für den umtriebigen Twitter-Nutzer (auf der Plattform firmiert er als „The Tourist“) das Leben an seinem Wohnort jetzt radikal ändert?

Erleuchtung für Twitter-User: Rolltreppen in München können „situationselastisch in beide Richtungen rollen“

„Nach x Jahren in München habe ich heute gelernt, dass die Rolltreppe situationselastisch in beide Richtungen rollen kann“, verkündete Hausinger in einem Beitrag am 10. November. Mitgeliefert wird ein Foto, das das Thema illustrieren soll. Darauf zu sehen ein Aufgang, der aus dem U-Bahn-Geschoss ins Freie führt. Selbstverständlich steht eine Rolltreppe zur Verfügung, um Fahrgästen den Weg zu erleichtern. Samt Markierungen, deren Bedeutung sich Hausinger offenbar erst nach Ewigkeiten erschlossen hat. Das rote Dreieck, das zwei schwarze Pfeile als Richtungsanzeiger enthält: Erst jetzt weiß der Twitter-User, welche Möglichkeiten ihm dieser Hinweis eröffnet.

Er habe „gefühlt 23 Mal unnütz den Everest bestiegen“, erklärt Hausinger in seinem Beitrag. Jahrelang ließ er sich wohl von dem blau-weißen Schild abschrecken, das die vermeintlich zementierte Fahrtrichtung der Rolltreppe anzeigt.

Rolltreppen-Fehler in München: Manche machen ihn seit vielen Jahren

In der Kommentarspalte auf Twitter sparen die User nicht mit Spott. „Die Rolltreppe ist ein getarntes Assessment Center. Menschen, die die beiden Richtungen frühzeitig erkennen, bekommen kurz danach den Anruf von einem Headhunter“, scherzt einer. Auch die Verwendung des Wortes „situationselastisch“ sorgt bei den Mitlesern für Begeisterung.

Grämen muss sich Hausinger ob seiner jahrelangen Fehleinschätzung nicht. Schnell finden sich Münchner, denen es ähnlich erging. „Das habe ich auch erst im Juli realisiert“, gesteht ein Twitter-User in Bezug auf die wechselnde Fahrtrichtung der Rolltreppen. Schonungslos auch die Beichte eines Ex-Münchners: „Habe ich auch erst in meinem letzten Jahr gelernt.“ (lks)

Vor Jahren musste ein Wiesn-Besucher einen aufreibenden Kampf mit einer Münchner Rolltreppe ausfechten. Das Video zu seiner unendlichen Heimreise wurde zu einem Internet-Hit.