Rummel nach dem Ramadan: So schlemmen Muslime in Moosach

Von: Isabel Winklbauer

Sehr beliebt bei den Gästen: die gemischte Grillplatte, hier präsentiert von Küchenchef Enid Avdic (li.) und Mitarbeiter Edo Arapovic. © Marcus Schlaf

Wer an Ramadan gefastet hat, kommt ins Paradies. Ins „Moosacher Paradies“, das beliebteste Münchner Halal-Fleischrestaurant! Wir haben bei den Vorbereitungen zum sogenannten Eid-Fest zugeschaut.

Schluss mit Fasten, heißt es ab heute für Münchens Muslime. Das Ramadan-Fest steht an, auch genannt Eid, Bayram oder Zuckerfest. Einen Monat lang übten die Gläubigen Verzicht, durften bis Sonnenuntergang weder essen noch trinken. Jetzt wird aufgetischt! Und zwar nicht nur zuhause. Viele Muslime haben an den drei Festtagen bis Sonntag ein bestimmtes Ziel: Das Moosacher Paradies, Münchens größtes Lokal für Lamm- und Fleischgerichte. Schon zu Ostern herrschte hier Rummel, und auch dieses Wochenende erwartet Junior-Geschäftsführerin Arnela Huzejruvic (30) eine lange Schlange. „Wir sind immer wieder überrascht, wie voll es wird“, sagt sie , „schon zu Ostern sind die Leute teils zwei Stunden für einen Tisch angestanden.“

Eigentlich sei es ja Tradition, das Fastenbrechen zuhause mit der Familie zu feiern, erklärt die Gastwirtin, deren Eltern, Bosnische Muslime, 1992 nach Deutschland flüchteten und als Putzkräfte anfingen. „Aber die Zeiten ändern sich. Heute lädt man seine Lieben ins Restaurant ein. Viele bestellen auch für die Festtafel zuhause.“ Rund 24 Lämmer hat ihr Vater, Senior-Chef Sadimir Husejdic (53), beim Stammbauern im Münchner Umland bestellt. Der habe angesichts der Menge geschluckt, aber versichert, er schaffe es schon irgendwie.



Festtagslamm nach muslimischer Sitte geschlachtet

Die Lämmer fürs „Paradies“ leben in Weidehaltung und werden direkt auf dem Hof halal, also nach muslimischer Sitte, geschlachtet (siehe Kasten). Rund 60 bis 70 Stück im Monat braucht das Lokal. Das ist eine Menge. Insgesamt landen jeden Monat aber rund acht Tonnen Fleisch auf den Tischen und in den Bäuchen der Gäste, darunter vier Tonnen Cevapcici, außerdem Kalbsbraten und Steaks. Für das Restaurant bedeutet das jeden Monat einen zufriedenstellenden sechsstelligen Umsatz.



Ganz klar, den Leuten schmeckt es hier. Aber was ist das Geheimnis der Küche? Wir haben „Paradies“-Metzger Samid Sisic und Küchenchef Enid Avdic über die Schulter geschaut: Die Kalbsbraten werden mit Salz und Vegeta (ein Allerweltsgewürz aus dem Balkanladen) eingerieben und ruhen dann 24 Stunden, bevor sie zu fünfzehnt Ofen mit fünf Ebenen ohne Fett goldbraun geschmort werden. Die Lämmer bekommen innen und außen nur Salz auf die Haut, werden zwei Stunden am Spieß im Hof gedreht. „Es gibt kein Geheimnis für zartes Fleisch“, sagt Sisic, „es kommt nur auf die Qualität an. Wie hat das Tier gelebt, was hat es gefressen, das ist alles.“



Wie fasten ist auch kochen eine gute Tat

Andererseits sei ihr Lokal womöglich beliebt, sagt Arnela Huzejruvic, „weil es hier egal ist, was einer ist und woher er kommt. Muslime sitzen neben Weintrinkern, Konsule neben Arbeitern, Serben neben Kroaten. Und das seit zehn Jahren. Im Sommer feiern wir Jubiläum!“ Auch die Basketballer des FC Bayern wurden schon im Paradies gesehen. Es geht dort eben weniger streng zu. Die Junior-Chefin fastet beispielsweise gar nicht, sie ist junge Mutter. „Für andere zu kochen ist ebenso viel wert wie fasten“, meint sie und lacht. „Das ist auch eine gute Tat.“



Auf gute Taten kommt es im Ramadan ebenso an wie auf Verzicht, bestätigt Benjamin Idriz, der Vorsitzende des Forums für Islam. Und auch „Gemeinschaft und Solidarität mit den Schwachen und Armen“ seien im Ramadan wichtig“, notiert OB Dieter Reiter (SPD) in seinem Grußwort zum Ende des Ramadans. Idriz weiß auch: „Unter jungen Muslimen ist es zurzeit übrigens angesagt, weniger Fleisch zu essen.“ Ein Trend, der im Moosacher Paradies, unabhängig von der Religion, noch nicht angekommen ist. „Dieses Wochenende sind alle Zehnertische ausgebucht“, sagt Huzejruvic, „und auch zu den Kommunionsterminen im Mai sind wir fast schon wieder voll.“