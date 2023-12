Unschöne Begegnungen mit S-Bahn-Fahrgast: Mehrere Frauen melden sich bei Polizei

Von: Lukas Schierlinger

In der S6 Richtung Tutzing hatte eine 23-Jährige ein unschönes Erlebnis (Symbolbild). © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Mit einer Täterbeschreibung suchte die Bundespolizei nach einem Unbekannten, der in einer S-Bahn mindestens eine Frau belästigt hatte.

Update 13. Dezember, 9.37 Uhr: Nach dem öffentlichen Zeugenaufruf (siehe Ursprungsmeldung) meldeten sich mehrere Frauen bei der Bundespolizei. Sie gaben an, ebenfalls von dem Unbekannten belästigt worden zu sein, oder stellten sich als Zeuginnen der Attacke auf die 23-jährige Frau zur Verfügung.

Mann belästigt Frauen in der S-Bahn – der Polizei fiel er schon mehrfach auf

„Dank Unterstützung des Kriminalfachdezernat 15 des Polizeipräsidiums München und der vorhandenen Bilder aus der S-Bahnaufzeichnung konnte nunmehr ein 55-jähriger Afghane als Tatverdächtiger identifiziert werden“, berichtet die Bundespolizei in ihrer Pressemitteilung. Der Mann lebt in einer Asylunterkunft im Landkreis Starnberg. „Bei einer Gefährderansprache wurde unter anderem die Kleidung vom Tattag aufgefunden und für das folgende Strafverfahren wegen sexueller Belästigung fotografisch dokumentiert.“ Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen blieb der 55-Jährige zunächst auf freiem Fuß.

Über seine Vorgeschichte informiert die Bundespolizei wie folgt: „Er ist bereits mit einschlägigen, wie auch anderen unterschiedlichen Delikten polizeilich in Erscheinung getreten; letztmalig im Oktober 2023 wegen exhibitionistischer Handlungen in einem MVV-Bus.“

Frau steigt am Marienplatz in S-Bahn – Unbekannter „nutzt Gelegenheit, sie anzufassen“

Ursprungsmeldung:

München – Wer hat den Vorfall bemerkt und kann Hinweise geben? Am Donnerstagabend (7. Dezember) belästigte ein Unbekannter eine 23-Jährige in einer S-Bahn der Linie S6 (Fahrtrichtung Tutzing) sexuell. Nachdem sich die junge Frau Hilfe suchend an Reisende gewendet hatte, stellten diese sich schützend vor sie. „Zuvor belästigte der Mann möglicherweise eine weitere Frau“, berichtet die Bundespolizei in einer Pressemitteilung.

Gegen 19.35 Uhr war die 23-Jährige am Marienplatz in die S-Bahn in Richtung Tutzing eingestiegen und setzte sich auf einen Platz in einer Dreiersitzgruppe. Ihr gegenüber saß ein Mann, der auf seinem Telefon ein Video mit mutmaßlich pornografischen Inhalt abspielte. „Der Mann positionierte das Telefon so, dass die Frau die Handlungen deutlich sehen konnte. Als das Telefon des Mannes herunterfiel, nutzte er die Gelegenheit, sich der Frau zu nähern und sie mehrfach zwischen den Beinen anzufassen“, beschreibt die Bundespolizei das für die 23-Jährige ekelhafte Erlebnis.

Den Übergriff versuchte er dabei, mit seinem Rucksack als Sichtschutz vor umstehenden Fahrgästen geheimzuhalten. Nachdem sich die 23-Jährige weiteren Reisenden anvertraut hatte, griffen diese ein. Die Bundespolizei schreibt: „Eine unbekannte Frau, die zuvor ebenfalls in der Sitzgruppe gesessen hatte, könnte ebenfalls von dem Unbekannten belästigt worden sein.“

Frau in Münchner S-Bahn belästigt: Täterbeschreibung veröffentlicht

asiatischer Phänotyp

kurze, schwarze Haare,

180 – 190 cm groß

dunkle Kleidung

Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere die Frau, die zuvor bereits in der Sitzgruppe bei dem Unbekannten saß, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter 089 51 55 50 0 zu melden.

