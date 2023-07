Wetter-Wahnsinn: Schäden auch beim FC Bayern sichtbar, Mann von Baum begraben, S-Bahn-Chaos

Von: Lucas Sauter-Orengo, Lukas Schierlinger, Felix Herz

In der Nacht auf Mittwoch kam es in München zum großen Unwetter-Knall, gravierende Folgen waren spürbar. Die Lage blieb zunächst angespannt.

Sogar Katwarn löste aus: In der Nacht auf Mittwoch (12. Juli) ist ein Unwetter über München und die Region hinweggefegt.

Einsatzkräfte erlebten einsatzreiche Stunden, erhebliche Beeinträchtigungen im Regional- und S-Bahn-Verkehr waren die Folge.

Die wichtigsten Informationen haben wir für Sie zusammengefasst.

Update vom 12. Juli, 11.02 Uhr: Das Unwetter, welches in der Nacht über die Region fegte, dürfte wohl das bislang schwerste des Jahres gewesen sein. Ein Foto zeigt, mit welcher Wucht die Front München erreichte.

Update vom 12. Juli, 10.22 Uhr: Der Gewittersturm kam plötzlich und ohne Vorwarnung: Zwischen 23 und 0 Uhr fegten orkanartige Böen über den Tegernsee. Mehrere Seefest-Besucher gerieten in Seenot.

Update vom 12. Juli, 10.03 Uhr: Am Tag danach sind die Auswirkungen auch für den deutschen Fußballrekordmeister spürbar. Das Foto unseres Redakteurs zeigt die gegenwärtige Lage am Trainingsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße. Zu sehen ist auch ein Fahrrad, dass das heftige Unwetter nicht unbeschadet überstanden hat.

Auch an der Säbener Straße hat es offenbar gewaltig gestürmt. © Schimak

Update vom 12. Juli, 9.46 Uhr: Kurz vor Mitternacht brach der Stamm: Mitten in Schwabing krachte ein riesiger Baum auf ein Auto. Die Räumungsarbeiten dauerten stundenlang.

Update vom 12. Juli, 9.36 Uhr: In der Gemeinde Gröbenzell (Landkreis Fürstenfeldbruck) entfällt heute der Präsenzunterricht. Die Sicherheit des Schulweges sei durch herabfallende Äste nicht gewährleistet. Das teilte das Schulamt am Morgen mit.

Im Umland von München: Mann unter umstürzendem Baum eingeklemmt

Update vom 12. Juli, 9.11 Uhr: Glück im Unglück hatte am späten Dienstagabend ein 39-jähriger Mann, der von einem umgestürzten Baum in der Bahnhofstraße in Fürstenfeldbruck begraben wurde. Der Mann aus Adelshofen lag bei Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst noch bewusstlos und eingeklemmt unter dem Baum.

„Er konnte aus seiner misslichen Lage befreit werden und wurde zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Augenscheinlich hat sich der 39-Jährige jedoch nur leicht verletzt. Er kam mit Prellungen und Abschürfungen davon“, vermeldet die Polizei.

Update vom 12. Juli, 9.01 Uhr: Aktuell regnet es auch in München. Gäste des Schyrenbads (Untergiesing) wurden soeben per Lautsprecherdurchsage gebeten, die Becken zu verlassen; aufgrund eines nahenden Gewitters. Davor warnt zumindest der DWD noch nicht offiziell.

Wie die Münchner S-Bahn aktuell verkehrt

Update vom 12. Juli, 8.47 Uhr: Die Lage bei der S-Bahn München entspannt sich allmählich ein wenig. Aktuell verkehren die Linien wie folgt:

S1 Freising/Flughafen planmäßig

S2 zwischen Petershausen/Altomünster und Markt Schwaben.



S3 zwischen München-Pasing und Deisenhofen.



S6 zwischen München-Pasing und Ebersberg.



S 7 zwischen Donnersbergerbrücke und Kreuzstraße.



S 8 zwischen Gilching-Argelsried und Johanneskirchen.

„Es kommt auf dem Gesamtnetz jedoch noch zu Folgeverspätungen. Auch Zugausfälle und vorzeitige Zugwenden sind noch möglich“, hieß es. SEV-Optionen wurden auf folgenden Strecken eingerichtet:

S2: Zwischen Markt Schwaben und Erding



S3: Zwischen Pasing und Mammendorf



S4: Zwischen Pasing und Geltendorf



S6: Zwischen Pasing und Tutzing



S7: Zwischen Donnersbergerbrücke und Wolfratshausen.



S8: Zwischen Johanneskirchen und Flughafen

Update vom 12. Juli, 8.23 Uhr: Und weiter geht’s! Zur Stunde liegen neue Gewitter-Warnungen des DWD vor. Bis mindestens 9.15 Uhr müsse im Süden Bayerns, unter anderem in den Landkreisen Weilheim, Miesbach und Bad Tölz, mit „schwerem Gewitter“ gerechnet werden. Auch Starkregen und Sturmböen könnte das Szenario demnach mit sich bringen.

Erste Bilanz zur Unwetter-Nacht in München

Update vom 12. Juli, 8.14 Uhr: Münchner Einsatzkräfte blicken auf stressige Stunden zurück. Sie ziehen eine erste Bilanz zur Unwetter-Nacht.

Update vom 12. Juli, 7.35 Uhr: Auch im Regionalverkehr entstehen am Mittwoch gravierende Beeinträchtigungen. „Witterungsbedingt kommt es zu Zugausfällen und hohen Verspätungen. Die Züge im Oberland verkehren nur von/bis Holzkirchen. Die Züge Holzkirchen in Richtung München entfallen komplett“, erklärt die Bayerische Regiobahn (BRB) am Morgen. Ein Ersatzverkehr könne derzeit nicht eingerichtet werden. Besonders betroffen sind dem Vernehmen nach auch die Regionen Allgäu und Werdenfels.

Bei den schweren Unwettern in Süddeutschland ist der kleine Ort Asweiler im Saarland am Dienstag besonders getroffen worden. Dort wütete ein Sturm in einer Schneise von etwa 100 Metern. Rund 30 Gebäude wurden beschädigt, der Tornado-Verdacht steht im Raum.

Folgen des Unwetters sind am Mittwoch in München spür- und sichtbar. © Roland Freund/dpa/Köhnken

Update vom 12. Juli, 7.22 Uhr: Im Zuständigkeitsbereich der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck, insbesondere auf den Autobahnen A8, 96 und 99, kam es im Zuge des Unwetters zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Einzelne Fahrstreifen waren aufgrund abgebrochener Äste oder sonstiger Gegenstände kurzzeitig nicht mehr befahrbar. „Insbesondere der Streckenabschnitt der A8 zwischen dem Autobahndreieck München-Eschenried und dem Autobahnende München-Obermenzing war hiervon besonders betroffen“, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck.

Schweres Unwetter trifft München: S-Bahn-Verkehr am Mittwoch beinahe komplett eingestellt

Update vom 12. Juli, 6.56 Uhr: Die Bahn vermeldet am Morgen mit Bezug auf München: „Der S-Bahnverkehr ist aktuell, bis auf die Linie S 1 Freising/Flughafen und einem Pendelverkehr zwischen Pasing und Ostbahnhof, auf allen Linien komplett eingestellt.“ Aufgrund der vorangegangenen witterungsbedingten Beeinträchtigungen dürfte es noch den ganzen Mittwoch über zu Störungen kommen. Eine genaue Prognose sei „leider noch nicht“ möglich. Derzeit werden SEV-Optionen eingerichtet.

Update vom 12. Juli, 6.14 Uhr: Das Unwetter über Bayern hat am späten Abend für reichlich Chaos im Freistaat gesorgt. Die Bestandsaufnahme läuft noch, doch schon jetzt steht fest, dass es zu zahlreichen Schäden gekommen ist. Ersten Informationen nach wurden keine Menschen ernsthaft verletzt.

Alleine die Feuerwehr in München musste in der Nacht zum 12. Juli zu etwa 120 Einsätzen ausrücken, die im Zusammenhang mit dem Unwetter in Bayern standen. In zahlreichen Regionen ist auch am Morgen der öffentliche Nahverkehr eingeschränkt. Häufig sind Gleise wegen den Unwetterschäden nicht passierbar. Auf vielen Straßen zeigt sich erst jetzt das volle Ausmaß des Gewitters: Zahlreiche Bäume wurden stark beschädigt und müssen beseitigt werden.

Unwetter trifft Bayern: Gewitter sorgt für zahlreiche Schäden

Update vom 12. Juli, 0.38 Uhr: Jetzt sollte München das Gröbste überstanden haben. Für die Landeshauptstadt gilt nur noch die Warnstufe 2 statt 3. Dennoch: Es können weiter Sturmböen und Starkregen auftreten.

Diese Warnung gilt auch für den gesamten Südwesten Bayerns noch bis 2 Uhr. Der Kern der Unwetterfront mit Warnstufe 3 bewegt sich unterdessen weiter in Richtung Osten.

Unwetter über Bayern: Sturm trifft München - Anwohner berichten

Update vom 12. Juli, 0.32 Uhr: Ein heftiges Unwetter hat München getroffen. In der ganzen Landeshauptstadt beobachten Anwohner Wind und Wetter. „In München ist richtig was los“, kommentierte etwa ein Einwohner bei Twitter. Eine andere schrieb: „Glaube, in München haben wir gerade alle Gewitter-Angst“. „Das war heftig ... konnte abbrechenden Baum hören“, schrieb eine andere Nutzerin. Ein weiterer warnt: „Auf den Straßen in und rund um München liegen Äste und Bäume .... aufpassen“.

Dass zumindest vereinzelt Bäume in München auf die Straße gefallen sind, kann tz.de bestätigen.

Update vom 12. Juli, 0.20 Uhr: Jetzt haben die schweren Gewitter der Stufe 3 von 4 auch Rosenheim, Landshut, Regensburg und Amberg erreicht. Hier drohen orkanartige Böen, heftiger Starkregen und Hagel.

München liegt weiter voll in der Warnzone, rückt allerdings immer mehr an den westlichen Rand der Front, die nach Osten weiterzieht. So gilt etwa in Fürstenfeldbruch schon nur noch die Warnstufe 2 vor starkem Gewitter. Doch auch hier drohen noch Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h sowie Starkregen.

Update vom 12. Juli, 0.13 Uhr: Die schweren Gewitter der Stufe 3 ziehen weiter von West nach Ost über Bayern. Mittlerweile hat der Bereich, für den gewarnt wird, fast Landshut und Regensburg erreicht. München liegt aktuell ziemlich im Zentrum der Warnkarte.

Für den westlichen Teil Bayerns warnt der Wetterdienst aber noch bis 2 Uhr vor schwerem Gewitter der Stufe 2.

Unwetter trifft München: Baum in Schwabing stürzt mitten in Wohngebiet um

Update vom 12. Juli, 0.04 Uhr: Das schwere Unwetter zieht über München und richtet erste Schäden an. In Schwabing stürzte nach tz.de-Informationen etwa mitten in einem Wohngebiet ein Baum um. Weitere Sturmschäden dürften folgen. Katwarn rät laut Warnung: „Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!“

Eine Gewitterfront hat am Dienstagnacht auch München erreicht. In Schwabing stürzte ein Baum um. © Maximilian Kettenbach

Update vom 11. Juli, 23.55 Uhr: Die amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter des DWD hat sich mittlerweile weitestgehend auf das gesamte Gebiet Oberbayerns ausgedehnt. Von Ingolstadt bis Bad Tölz warnt der Deutsche Wetterdienst vor heftigem Starkregen und Hagel. Lediglich für die Landkreise östlich im Osten Oberbayerns hat der DWD aktuell nur eine „Vorabinformation Unwetter“ herausgegeben. Da die Gewitterfront sich in Richtung Osten bewegt, erwarten die Experten dort bis 4 Uhr Nachts ebenfalls Starkregen, Hagel und Orkanböen.

Update vom 11. Juli, 23.35 Uhr: In seiner letzten Aktualisierung hat der Deutsche Wetterdienst die amtliche Unwetterwarnung (Stufe 3) nun auch auf den Stadt- und Landkreis München erweitert. Auch hier warnen die Wetterexperten jetzt vor „schwerem Gewitter, heftigem Starkregen und Hagel“. Von der Warnung betroffen sind auch Teile der im Osten angrenzenden Landkreise Erding, Ebersberg und Miesbach.

Die Warnung der zweithöchsten Stufe gilt bis Mittwochnacht um 1.00 Uhr. Auch die Warnapp Katwarn löste wegen der DWD-Warnung aus und rät den Nutzern Aufenthalte im Freien zu vermeiden.

Unwetter-Warnung für Bayern: Katwarn löst aus – Gewitterfront erreicht München

Update, vom 11. Juli, 23.20 Uhr: Der DWD hat nun auch eine Unwetterwarnung (Stufe 3) für die Landkreise Starnberg und Fürstenfeldbruck herausgegeben. Dort warnt der Deutsche Wetterdienst vor orkanartigen Böen, sowie heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 30 Litern pro Quadratmetern und Hagel. Auch die Warn-App Katwarn löste für die entsprechenden Gebiete aus.

Update vom 11. Juli, 23 Uhr: Erste „schwere Gewitter“ der Warnstufe 3 ziehen von West nach Ost auf München zu. Sie haben bereits Augsburg und Landsberg erreicht. Die gefährliche Zelle der Stufe 4 („extreme Unwetter“) walzt sich ebenfalls über Bayern und auf München zu.

Update vom 11. Juli, 22.46 Uhr: Mittlerweile hat Katwarn seine Warnung auf Teile Bayerns ausgeweitet. Etwa für die Stadt Kempten im Allgäu gilt die untenstehende Warnung vor schwerem Gewitter. Es wird empfohlen, sich nicht im Freien aufzuhalten.

Der Norden Bayerns bleibt bislang weitestgehend verschont. Die schlimmste Gewitterzelle befindet sich im Südwesten des Freistaats und bewegt sich langsam auch auf München zu.

Unwetter-Warnung für Bayern: Katwarn löst aus - Zelle besonders gefährlich

Update vom 11. Juli, 22.28 Uhr: Und es kommt wohl noch dicker! Der DWD hat die Warnstufe für das Unwetterzentrum mittlerweile auf die höchste Warnstufe hochgesetzt: Damit ist von einem „extremen Unwetter“ die Rede. Hier drohen „extreme Orkanböen, heftiger Starkregen und Hagel“. Diese Zelle erreicht offenbar in diesen Minuten im Süden die Grenze Bayerns.

Für die aktuell betroffenen Regionen in Baden-Württemberg hat auch Katwarn bereits ausgelöst. „Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr“, wird hier gewarnt. Zudem seien „schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen.“ Auch Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien möglich. „Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien“, heißt es in der Katwarn-Mitteilung.

Update vom 11. Juli, 22.20 Uhr: Mittlerweile erreicht auch das „schwere Gewitter“ der Unwetterwarnstufe 3 von 4 des Deutschen Wetterdienstes die Grenzen des Freistaats. Von Westen her wird die Front mit Orkanböen (bis zu 120 km/h) sowie heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 20 und 30 Liter pro Quadratmeter und Hagel um die drei Zentimeter über Bayern ziehen.

Update vom 11. Juli, 21.59 Uhr: Erste Ausläufer der Unwetterfront haben Bayern erreicht. Im Nordwesten wird über Dinkelsbühl vor starkem Gewitter mit Starkregen gewarnt. Ebenso lautet die Warnung der Stufe 2 von 4 in der DWD-Skala im Allgäu rund um Oberstdorf.

Der Kern der Unwetterfront rollt weiter auf Bayern zu und könnte den Freistaat bald erreichen. Es wird vor Hagel gewarnt.

Unwetterfront rollt auf Bayern zu - amtliche Warnung

Update vom 11. Juli, 21.33 Uhr: Die Unwetterfront schiebt sich weiter vor. Mittlerweile gilt in der gesamten Westhälfte Baden-Württembergs eine amtliche Warnung vor „schwerem Gewitter“. Im Süden erreicht die Front aktuell Lindau. Im Norden sind Ausläufer kurz vor der bayerischen Grenze.

Update vom 11. Juli, 21.04 Uhr: Die Unwetterfront walzt weiter in Richtung Bayern. Zumindest Ausläufer haben nun die westliche Hälfte Baden-Württembergs bedeckt. Hier wird zumindest vor „starkem Gewitter“ mit Sturmböen und Starkregen gewarnt.

Ganz im Westen und besonders in Alpennähe bis nach Freiburg hat der Wetterdienst seine Warnstufe sogar erhöht. Hier spricht man von „schwerem Gewitter“ mit schweren Sturmböen und heftigem Starkregen.

Unwetterfront rollt auf Bayern zu - amtliche Vorab-Warnung

Update vom 11. Juli, 20.45 Uhr: Gewitter rollen auf den Freistaat zu. Die Unwetterwarnung vom DWD gilt bis voraussichtlich 2 Uhr in der Nacht auf Mittwoch. Der Wetterdienst warnt vor Starkregen und Sturmböen. Die Gewitterzelle zieht weiter Richtung Westen und befindet sich aktuell kurz vor Stuttgart und schon über Pforzheim. Hier gilt die amtliche Warnung vor schwerem Gewitter mit Orkanböen, heftigem Starkregen und Hagel bereits. Für Bayern gilt aktuell weiterhin die Vorab-Informationen und die Warnung, dass das Gewitter auf dem Weg zu uns ist. Gültig ist diese Vorab-Informationen für die gesamte Südhälfte Bayerns, inklusive Münchens.

Update, 19.35 Uhr: Der DWD hob die Hitzewarnung für München und ganz Bayern auf. Für die Landeshauptstadt gilt jedoch weiterhin noch eine „Vorabinformation Unwetter vor schwerem Gewitter“. Diese wurde bis voraussichtlich 2 Uhr ausgesprochen.

Update, 17.50 Uhr: Die „Vorabinformation Unwetter vor schwerem Gewitter“ wurde auf weitere Teile Bayerns ausgeweitet. Zu den betroffenen Regionen gehört auch München. Der DWD warnt vor schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h, Starkregen mit bis zu 35 Liter pro Quadratmeter und Hagel um 3 cm.

Update, 14.45 Uhr: Noch ist der Hitze-Peak nicht ganz erreicht. In München werden aktuell laut wetteronline 33 Grad gemessen, am späteren Nachmittag sollen die Temperaturen dann auf bis zu 34 Grad gestiegen sein. Die Hitze dominiert also den heutigen Dienstag in der Landeshauptstadt - könnte in der Nacht auf Mittwoch jedoch von Gewittern abgelöst werden.

Hitze staut sich in München - in der Nacht drohen teils heftige Gewitter

Wie das Wetter-Portal aktuell vorhersagt, ziehen gegen ein Uhr in der Nacht auf Mittwoch Gewitter über die Region. Dabei können in knapp einer Stunde bis zu zehn Liter vom Himmel fallen - starker Wind dabei nicht ausgeschlossen. Noch ist jedoch nicht sicher, wann, und ob es tatsächlich dazu kommt. Um auf der sicheren Seite zu sein sollten all die, die in der Nacht unterwegs sind, Regen-Radare und Regenschirme parat haben.

Erstmeldung vom 11. Juli

München – Mehr als 30 Grad sind heute fast überall in Bayern angekündigt, es wäre der zweite Tag mit diesen Temperaturen in Folge – ab dem dritten spricht man von einer Hitzewelle. Doch dazu wird es wohl nicht kommen, denn schon ab Dienstagabend, 11. Juli, spätestens dann aber in der Nacht zu Mittwoch, 12. Juli, entlädt sich die angestaute Hitze. Und das wohl mit einem gewaltigen Knall.

DWD warnt vor „schweren Gewittern“ – Eine Region trifft es wohl besonders heftig

So schreibt der DWD im aktuellen Warnlagebericht für Bayern: „Abends und in der Nacht zum Mittwoch wahrscheinlich verbreitet starke Gewitter mit Sturm- und schweren Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h und Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit.“ Besonders heftig dürfte es dabei den Südwesten treffen, hier sprechen die Experten von Unwettergefahr mit „Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Orkanböen bis 120 Km/h und Hagel“.

Die aktuelle Warnkarte des DWD zeigt noch vor allem die bis etwa 19 Uhr vorherrschende amtliche Warnung vor Hitze. Doch von Westen her kommend zeigt eine bedrohlich gestrichelte Schattierung bereits die sich abzeichnenden Gewitter und Unwetter. Aktuell warnt der DWD in folgenden Landkreisen mit der „Vorabinformation Unwetter“:

Unwetter und Gewitter in Bayern: Lokal sind Extreme möglich

Es ist davon auszugehen, dass die Unwetter von Westen her kommend auch über weitere Landkreise hinwegfegen werden, als zum jetzigen Stand auf der Warnkarte angekündigt. Auch Richtung München werden die Gewitter vorrücken, der DWD aktualisiert die Warnlage regelmäßig. Nach jetzigem Stand sollen sie dabei aber an Intensität verlieren: „In der ersten Nachthälfte ziehen die Gewitter ostwärts ab und verlieren dabei an Intensität“, heißt es.

Im Südwesten dagegen sind sogar Extreme möglich, wie der DWD eindringlich warnt: „Bei besonders schweren Entwicklungen sind vereinzelt und lokal eng begrenzt auch Orkanböen um 120 km/h, extrem heftiger Starkregen über 40 Liter pro Quadratmeter sowie Hagel um 5 Zentimeter nicht ganz ausgeschlossen“, so die Experten.

Am Mittwoch soll sich die Lage tagsüber dann wieder entspannen, ehe am Nachmittag erneut Gewitter mit Starkregen drohen. (fhz)

