S8-Linie nahe Zentrum total gesperrt: Großaufgebot an Feuerwehr und Polizei sucht Gleis ab

Von: Klaus-Maria Mehr

Fährt nicht mehr aktuell: S-Bahn von und zum Flughafen ab Leuchtenbergring. © Imago

Die S-Bahnlinie der S8 ist zwischen Leuchtenbergring und Johanneskirchen total gesperrt. Ein Großeinsatz an Polizei und Feuerwehr ist vor Ort.

München – Seit etwa 18 Uhr geht auf der S-Bahn München zwischen Leuchtenbergring und Johanneskirchen im Osten von München nichts mehr. Betroffen ist die S8 Richtung Flughafen. Aktuell sucht ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei mit Taschenlampen die Gleise ab. Wie eine Reporterin vor Ort berichtet, handelt es sich um rund 20 Einsatzkräfte. Eine S-Bahn steht seit rund einer Stunde auf der Strecke. Die Reisenden müssen im Zug warten.

Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei läuft

Die Deutsche Bahn hat über den Vorfall informiert. Gegen 18.15 Uhr verkündete die DB die Streckensperrung über die bekannten Kanäle. Inzwischen ist ein SEV eingerichtet. Die DB schreibt wörtlich:

„Die Strecke zwischen München-Johanneskirchen und München Leuchtenbergring ist wegen eines Polizeieinsatzes aktuell gesperrt. Die S-Bahnen in Richtung München Flughafen Terminal enden und beginnen in München Leuchtenbergring. In Richtung München Ost enden und beginnen die S-Bahnen in München-Johanneskirchen. Zugausfälle und vorzeitige Zugwenden sind kurzfristig möglich. Reisende in der Innenstadt mit dem Ziel München-Flughafen nutzen bitte alternativ die Linie S1.

S8 Richtung Flughafen total gesperrt – SEV eingerichtet

Wir haben für Sie einen Schienenersatzverkehr mit Großraumtaxis ab München Ostbahnhof und ab Johanneskirchen eingerichtet. Bitte beachten Sie, der Halt Leuchtenbergring entfällt. Nutzen Sie bitte nur die Taxis mit speziell gekennzeichneter SEV Beschilderung.“

