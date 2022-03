Saharastaub über München: Autofahrer strömen in Waschstraßen - Riesen-Stau vor Anlagen

Von: Phillip Plesch

Schlange stehen für die Autowäsche: An den Münchner Waschanlagen war gestern viel los. © Jens Hartmann

Das Auto ist vielen Deutschen heilig. Als der Sahara-Staub ihre Schätze beschmutzte, ging´s für einige direkt in die Waschanlage. Dementsprechend groß war der Andrang in München.

München - Wer am Mittwochvormittag, 16. März, auf der Landsberger Straße stadtauswärts unterwegs war, brauchte gute Nerven. Zum einen ist wegen einer Baustelle in Pasing die Fahrbahn verengt, zum anderen war an den Waschstraßen dort ein riesengroßer Andrang. Die Folge: Die Autos stauten sich bis auf die Straße. Klar, die Münchner wollten ihre Wagen schleunigst vom Sahara-Staub befreien…

Saharastaub in München: Riesen-Andrang an Waschanlage

Schon am Dienstag hatte der Sand aus der nordafrikanischen Wüste den Himmel über der Landeshauptstadt gelblich gefärbt. Durch den Regen am Abend verklebten die feinen Sandkörner schließlich Straßen und Autos. Alles wurde regelrecht eingehüllt von der Schlick-Schicht.

Saharastaub: Münchner strömen in Waschanlagen - Manche Fahrer warten eine halbe Stunde

Und so machten sich hunderte Autofahrer gestern gleich auf den Weg in die nächste Waschanlage. „Wir öffnen um 8.30 Uhr und um 8 Uhr hat sich schon eine Schlange gebildet“, erzählt eine Mitarbeiterin von Mr. Wash in der Landsberger Straße. Und der Andrang ließ nicht nach.

Einmal pro Woche wird gewaschen: Oranik Istogu und sein Kumpel Arber Berbatovci. © Jens Hartmann

„Heute früh war alles schmutzig, also bin ich direkt zur Reinigung“, berichtet Oranik Istogu (19). Der Schüler kommt mit seinem 3er-BMW ohnehin einmal pro Woche in die Waschanlage. So viel sei sonst aber nicht los. Von der langen Warteschlange ist auch Ludwig Lengauer (23) überrascht.

Der Fahrzeuglackierer hatte am Mittwoch frei und wollte die Zeit nutzen. „Ich dachte, ich fahre nur schnell in die Waschstraße, aber jetzt wird’s doch ein längerer Ausflug“, stellte er fest. Besonders ärgerlich: Das letzte Mal hatte er seinen 20 Jahre alten Mercedes CLK erst zwei Tage zuvor gewaschen. Doch das war für die Katz.

Daumen hoch und bereit für die Reinigung: Ludwig Lengauer. © Jens Hartmann

Stellt sich die Frage: Muss die Reinigung sein? Der Sahara-Staub schwirrt ja noch immer durch die Luft. „Es ist auf jeden Fall sinnvoll, sein Auto von der Staubschicht zu befreien“, sagt Alexander Kreipl vom ADAC Südbayern. Sonst sei die Sicht beeinträchtigt. Zudem könnten die feinen Staubkörner durch starken Sonnenschein in den Lack eingebrannt werden.

Auto vom Saharastaub reinigen? ADAC gibt Tipps

Aus einem anderen Grund kommt Sabine Kropp (48) am Mittwoch in die Waschstraße. Ihr geht es nicht darum, dass ihr Auto blitzblank ist. Kropp hat eine Pollenallergie und durch den feinen Staub auf dem Auto werden die Auswirkungen noch schlimmer. Dafür nahm sie die rund 25 Minuten Wartezeit in Kauf.

Nach der Waschstraße kümmert sich Sabine Kropp um die Feinheiten per Hand. © Jens Hartmann

Der ADAC empfiehlt also die Fahrt in die Waschanlage. Anschließend sollte per Hand nachgearbeitet werden - an Türen und im Innenraum. Gegen die Grundreinigung von Hand spricht: Vielerorts ist sie nicht erlaubt und sie braucht viel Wasser. Und: Wer mit einem trockenen Tuch ans Werk geht, zerkratzt womöglich den Lack. Und das will keiner. Tipp: In einer Werkstatt den Innenraumfilter (Pollenfilter) inspizieren lassen.

