Satte 21 Grad in München: Wo öffnen am Wochenende die Biergärten, wer hat das billigste Bier?

Von: Elisa Buhrke

Am Wochenende sind bis zu 21 Grad in München angekündigt. Höchste Zeit, einen der vielen Biergärten aufzusuchen. tz.de hat recherchiert, wer zurzeit geöffnet hat und wie viel Besucher für das Bier zahlen.

München - Viele Biergärten sind derzeit noch geschlossen. Doch zum Wochenende stehen in München satte 21 Grad und Sonnenschein bevor. Perfektes Wetter, um die Maß endlich wieder unter freiem Himmel zu genießen. Die tz.de-Redaktion hat sich deshalb unter den beliebtesten Biergärten Münchens umgehört: Wer hat ab Freitag, 21. April, geöffnet? Und wie viel kostet der Liter Bier aktuell überhaupt?

Hier gibt es einen Überblick über zentrale Adressen wie den Augustiner-Keller, den Königlichen Hirschgarten, das Wirtshaus am Bavariapark und die Biergärten am Viktualienmarkt und am Chinesischen Turm.

Biergärten in München: Hirschgarten plant ab Wochenende vollen Betrieb

„Bei uns kann man sich immer draußen hinsetzen“, sagt Thomas Fesenmair, Wirt im Königlichen Hirschgarten, dem größten Biergarten Münchens. Besucher, denen das nasskalte Wetter nichts ausmacht, könnten sich bereits jetzt ihr Bier bei der Hausschenke abholen und unter die Markise setzen. Bisher hatte der Außenbereich, der über 8000 Plätze fasst, jedoch nur eingeschränkt geöffnet. Die Außengastronomie im Selbstbedienungsbereich war noch nicht in Betrieb. „Ehrlich gesagt enttäuscht das ziemlich“, gesteht Fesenmair ein.

Zum Wochenende soll sich das aber ändern: Bereits für Freitag kündigt der Wetterdienst wetter.de bis zu 17 Grad an, für Samstag sogar bis zu 21 Grad und auch am Sonntag soll es noch angenehme 18 Grad geben. Im Hirschgarten lässt sich die Maß Augustiner Hell dann für 8,10 Euro im Selbstbedienungsbereich und für 8,40 Euro im bedienten Bereich genießen. Der Preis ist im Vergleich zum letzten Jahr gleich geblieben, versichert Fesenmair. „Inflationär bedingt haben wir keine Preiserhöhungen gemacht“, sagt er, lediglich den Preis für Weißbier hätte er kürzlich etwas anpassen müssen.

Bier und Essen zum Mitnehmen auch bei Regen: Chinesischer Turm im Englischen Garten

Im Biergarten am Chinesischen Turm im Englischen Garten müssen Besucher schon etwas mehr bezahlen: 5,30 Euro für die Halbe und stolze 10,20 Euro für die Maß Hofbräu. „Schon in den vergangenen Jahren sind bekanntlich alle Preise für Lebensmittel gestiegen“, antwortet Maria Pinzger von der Haberl Gastronomie auf Email-Anfrage. Das habe bereits im Rahmen der Pandemie begonnen. „Natürlich merkt man das, aber wir geben selbstredend nicht alles an unsere Gäste weiter. Und die Bierpreise werden von den Brauereien gemacht.“

Der Vorteil am Chinesischen Turm: Sollte es mal regnen und der Biergarten hat zu, dann hat immerhin noch der Biergarten-Kiosk geöffnet. Hier lässt sich schnell ein Bier oder auch ein Snack auf die Hand abholen, um für einen Spaziergang durch den Englischen Garten gut ausgestattet zu sein.

Preise beim Augustiner-Keller, Bavariapark und im Biergarten am Viktualienmarkt

Im Biergarten des Augustiner-Kellers kostet die Maß Augustiner Edelstoff für 8,60 Euro, die Halbe gibt es im Außenbereich nur eingeschränkt vor 17 Uhr und nach 22 Uhr. Das Wirtshaus am Bavariapark bietet seine Maß Helles ebenfalls ab 8,60 Euro an, die Halbe kostet 4,30 Euro. Beide Gastronomien geben an, dass ihr Selbstbedienungsbereich im Biergarten derzeit noch geschlossen ist. Angesichts des bevorstehenden Wetters sollte sich dies in den nächsten Tagen jedoch ändern.

In München steht ein warmes Wochenende bevor. Höchste Zeit, einen der vielen Biergärten aufzusuchen und eine Maß zu trinken. © Collage (links oben: IMAGO / Wolfgang Maria Weber, links unten: IMAGO / STL, rechts: IMAGO / Ralph Peters)

Beim Biergarten am Viktualienmarkt sind die Preise sogar gesunken: Die Halbe kostet hier 4,90 Euro im Selbstbedienungsbereich, wie Wirt Dieter Hochreiter im Interview mit der Bild-Zeitung angibt. Zu Corona-Zeiten lag sie noch bei stolzen 5,20 Euro und damit 30 Cent mehr. Laut Hochreiter lag dies an den Hygiene-Vorschriften, die weniger Besucher im Biergarten erlaubten und gleichzeitig mehr Personal wie Türsteher erforderlich machten. Gleichzeitig war 2021 die Selbstbedienung nicht erlaubt, so Hochreiter.

