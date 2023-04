„Ich hasse es“: Foto zeigt Müll-Chaos in München – und lässt Urheber schäumen

Von: Adriano D'Adamo

Ein Twitter-User ist über den Müll auf den Straßen Münchnes empört.

Ein Twitter-User ist empört über den Müll, den Unbekannte an einem Glascontainer in München hinterlassen haben. Er betitelt den Zustand als „Sauerei“.

München – Als eine der größten Städte Deutschlands gehört es dazu, dass sich in München viel zuträgt und geschieht. Während der Pandemie trafen sich große Menschenmengen auf den Straßen und in Parks. Das bedeutete viel Müll und Schmutz. Zum Bedauern vieler Münchner herrscht dieses Problem jedoch immer noch in den Straßen der bayerischen Landeshauptstadt.

Foto zeigt Müll-Chaos in München - und lässt Urheber schäumen

Ein Bild aus München macht auf Twitter gerade die Runde. Der Autor regt sich über eine „Sauerei“ auf. Unbekannte haben Glascontainer als Ablageort für ihre Müllsäcke zweckentfremdet. Auf dem Bild sind Säcke voller Müll, Kartons und sogar Geschirr zu sehen, was um die Container herum abgelegt wurde. Für den Autoren des Tweets ein Unding.

Je nach Stadtteil ist die Belastung durch Müll auf den Straßen unterschiedlich präsent und intensiv. In welchem Stadtteil oder Straße das Bild gemacht wurde, ist leider nicht bekannt. Feststeht nur, dass der Twitter-User nicht erfreut ist über den Zustand, in dem er die Glascontainer vorgefunden hat.

