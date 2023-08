Brand und Wasserschaden verwüstet Münchner Schule – Polizei sucht dringend Täter

Von: Katarina Amtmann

Handwerker bemerkten den Wasserschaden an einer Schule und dessen Ursache. Die Arbeiter verständigten sofort die Münchner Feuerwehr. Nun ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Update, 12.55 Uhr: Laut dem Polizeipräsidium München handelte es sich bei dem Vorfall in der Schule um Brandstiftung. Das Kommissariat 13 ist für Branddelikte zuständig und übernahm die weiteren Ermittlungen. Es startete einen Zeugenaufruf, um die möglichen Brandstifter zu finden.

Zeugenaufruf nach Brandstiftung an Münchner Schule: Wer hat etwas beobachtet?

„Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pfarrer-Grimm-Straße, August-Horch-Straße sowie Zwiedineckstraße (Allach-Untermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?“ Das Polizeipräsidium München nimmt sachdienliche Hinweise zum Fall entgegen unter der Telefonnummer 08929100.

Erstmeldung vom 13. August: München – Ein unentdeckter Brand verursachte in München am Samstag, 12. August, einen Wasserschaden. Das teilte die Feuerwehr in einer Pressemitteilung am Sonntag mit.

Brand in Schule löst Wasserschaden aus: Hoher Sachschaden in München

Der unentdeckte Brand in einer örtlichen Schule hat einen Sachschaden von mehreren 100.000 Euro verursacht. Handwerker entdeckten den Wasserschaden und dessen Ursache und alarmierten daraufhin umgehend die Feuerwehr.

„Da in der Bildungsstätte gerade Umbauarbeiten stattfinden, konnte ein Feuer in einem Ablaufbecken des Chemievorbereitungsraums ungehindert brennen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Hitzeentwicklung des Brandes führte dazu, dass die Wasserleitung einer Augendusche schmolz und den Brand schließlich löschte. Allerdings führte dies zu einem kontinuierlichen Wasseraustritt.

Münchner Feuerwehr an Schule im Einsatz: Wasserschaden in Untermenzing

Die Feuerwehrkräfte trafen am Einsatzort ein, nachdem die Handwerker bereits die Wasserzufuhr abgedreht und den Wasseraustritt gestoppt hatten. Aufgrund möglicher Chemikalienaustritte infolge des Brandes wurde der Umweltdienst hinzugezogen, um das Wasser und die Luft auf Kontaminationen zu überprüfen.

Die Aufräumarbeiten wurden von den Feuerwehrmännern und -frauen übernommen. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Sicherung der noch frei zugänglichen Chemikalien. „Auf zwei Ebenen des Gebäudes hatte sich das Wasser circa zwei Zentimeter hoch in mehreren Räumen und der Aula verteilt“, heißt es weiter.

Die Feuerwehrkräfte setzten insgesamt fünf elektrisch betriebene Nass- und Trockensauger ein, um den Wasserschaden zu beseitigen. Der gesamte Einsatz dauerte knapp drei Stunden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. (kam)

