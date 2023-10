„Bevor jemand was sagt ...“: Münchner Edeka hängt Schild auf, das nicht allen schmeckt

Von: Armin T. Linder

Ein echter Eyecatcher ist der Zettel, mit dem sich eine Edeka-Filiale in München wohl an ihre Kunden wendet. Doch dieser schmeckt nicht jedem.

München - Jedes Schild hat seine Geschichte, sagt man. Die eines Edeka-Aushangs ist relativ leicht zu erraten. Ein Nutzer hat ein Foto davon bei der App Jodel veröffentlicht, bei der Menschen anonym posten. Ob er das Bild selbst aufgenommen hat, ist genauso wenig aufzuklären wie, ob es wirklich aktuell und echt ist. Auch wo es entstanden ist, bleibt unklar, es ist „München“ als Ort angegeben. Das Ganze sieht jedenfalls rundum authentisch aus.

Edeka-Weihnachtsartikel sind mit Schild ausgestattet: „Es wird nicht jedes Jahr früher“

Auf dem Schild ist zu lesen: „Und bevor jemand was sagt ... NEIN es wird nicht jedes Jahr früher ... :-)“. Drunter ist klein das Edeka-Logo nebst Slogan des Supermarkts zu erkennen. Der Zettel hängt an einem Stapel mit Weihnachtsgebäck. Und spätestens da wird klar: Das Team wendet sich an jene Leute, die sich immer darüber beschweren, dass die saisonalen Leckereien allzu früh in den Supermärkten landen. Das Jodel-Posting stammt von Ende September. Dabei waren bereits im August die ersten Weihnachtswaren in Supermärkten zu erblicken.

Das Edeka-Schild aus München sorgt für Diskussionen. © Jodel

Das Edeka-Schild ist mit Augenzwinkern gemeint, als kleiner Gag der Crew an die Kundschaft wohl, das ist eindeutig. Trotzdem sind Supermarkt-Aushänge heikel – es ist nicht das erste Mal, dass Menschen einen in den falschen Hals bekommen. Auch der Edeka-Hinweis schmeckt nun nicht jedem, wie in den Kommentaren klar wird. „Finde dieses Schild unsympathisch“, heißt es da etwa. Ein anderer meint: „Is mir ja latte, was die in ihrem Sortiment haben, aber der Verantwortliche für diesen Smiley gehört gelyncht.“

Edeka-Schild aus München sorgt für Diskussionen

Einem anderen Nutzer gefällt das Schild: „Also ich feier‘s.“ Und natürlich entspinnt sich eine Diskussion darüber, ob es denn wirklich jedes Jahr früher wird oder eben nicht. „Vor fünf Jahren gab‘s die auch schon Ende August / Anfang September“, erinnert sich einer. „Es wird wirklich jedes Jahr früher“ ein anderer. Und die Person, die das Foto gepostet hat, meint: „Tatsächlich habe ich mich dieses Jahr schon gewundert, wo sie so lange bleiben. Aber von mir aus könnten sie auch noch länger warten.“

2023 ist es mit den Weihnachtsartikeln wie jedes Jahr: Viele schimpfen, und viele schlagen zu. Oder auch, wie ein Jodel-Nutzer es ausdrückt: „Es ist auch einfach egal.“ Wussten Sie, dass man mit Aufmerksamkeit bei Kaufland quasi Geld verdienen kann? (lin)

