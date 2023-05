Schlag gegen Mafia in München: Polizisten mit Maschinengewehren stürmen Treppenhaus - Mehrere Durchsuchungen

Von: Julian Limmer

Ein „empfindlicher Schlag“ gegen eine der mächtigsten Mafia-Organisationen Italiens – davon spricht Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. In einer europaweiten Razzia sind Ermittler gegen Mitglieder der Ndrangheta vorgegangen. Allein in Bayern durchsuchten sie zehn Objekte. Es gab vier Haftbefehle.

München – Es sind Szenen wie in einem Thriller: Mit Schutzwesten und Maschinenpistolen stürmten Spezialkräfte der Polizei ein Treppenhaus. Der Grund: eine europaweite Großrazzia gegen die italiensche Mafia! Das Ziel: Die Organisierte Kriminalität empfindlich schwächen.

Allein in und um München durchsuchten Einsatzkräfte bei der Operation „Eureka“ am Mittwoch gegen vier Uhr morgens zehn Objekte. Die Aktion richtete sich gegen Mitglieder der kalbarischen ’Ndrangheta – das ist derjenige italienische Mafia-Clan, der in Bayern am stärksten vertreten ist.

Razzia in München: Unter anderem mehrere Kilo Marihuana gefunden

Gegen vier Mitglieder aus Bayern wurden nach der Festnahme EU-Haftbefehle aus Italien vollstreckt. Der Gruppe in München wird unter anderem vorgeworfen, den internationalen Kokainhandel mitfinanziert, bei dessen Logistik geholfen und Geldwäsche betrieben zu haben.

Bei den durchsuchten Objekten in Bayern handelt es sich um fünf private Wohnungen in der Stadt und eine im Landkreis München sowie drei Fahrzeugpflege-Center. Alle drei befinden sich an Münchner Einkaufszentren: dem PEP in Neuperlach sowie den Pasing- und Riem-Arcaden. Bei der Razzia stellten die Polizisten mehrere Kilo Marihuana sicher. Die Verdächtigen sollen unter anderem Geld gewaschen haben. Außerdem sollen sie Mafiosi aus anderen Orten Unterschlupf und logistische Hilfe gewährt haben.

Gut versteckt: mehrere Kilo Marihuana. © LKA

Operation „Eureka“: Mehr als 1000 Polizisten im Einsatz

Deutschlandweit waren für die Operation „Eureka“ mehr als 1000 Polizisten im Einsatz, die Dutzende Wohnung durchsuchten – neben Bayern auch in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Insgesamt konnten rund 30 Haftbefehle vollstreckt werden. Außerdem schlugen Ermittler zeitgleich in Italien, Belgien, Frankreich, Spanien und Portugal zu. insgesamt sind rund 150 mutmaßliche Mafiosi in mehreren Ländern festgenommen worden.

„Die heutige europaweite Festnahme- und Durchsuchungsaktion ist ein empfindlicher Schlag gegen die ’Ndrangheta“, sagte Bayern Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Dabei sind Ermittler den Mafiosi schon seit längerer Zeit auf den Fersen - bis nun der Zugriff erfolgte.

Die Operation „Eureka“: In München wurden mehrere Objekte durchsuchten. © LKA

Bayern spielt wichtige Rolle: „ein Meilenstein für die italienischen Ermittler“

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hebt die Bedeutung des Zugriffs hervor: „Die heutigen Razzien sind eine der größten bislang durchgeführten Operationen im Kampf gegen die italienische organisierte Kriminalität.“ Die ‘Ndrangheta ist nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes (BKA) derzeit die „relevanteste Mafia-Gruppierung.“ Seit mehr als drei Jahren ermitteln deutsche, belgische und italienische Behörden in enger Zusammenarbeit mit Eurojust und Europol gegen kalabrische Mafia.

Die Tatvorwürfe reichen von Kokainhandel, Geldwäsche, unerlaubten Waffenbesitz, bis Waffenhandel. Allein zwischen Oktober 2019 bis Januar 2022 konnten die italienischen und belgischen Behörden der kriminellen Vereinigung Einfuhr und Handel von fast 25 Tonnen Kokain zuordnen. Straßenwert: über zwei Milliarden Euro. Geldflüsse von mehr als 22 Mio. Euro von Kalabrien nach Belgien, Niederlande und Südamerika konnten ebenfalls ermittelt werden.

Die Strukturen der Mafia in Bayern München – Sie schmuggeln Kokain, sie waschen schmutziges Geld: Italiens Mafia betreibt auch in Bayern ihre illegalen Geschäfte. „Wir gehen von etwas mehr als 100 Personen aus, die hier allein der ‘Ndrangheta angehören“, sagt Ludwig Waldinger von Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA). Die kalabrische Mafia-Organisation ist damit die Gruppe mit den meisten in Bayern ansässigen Mitgliedern – mit Abstand. Insgesamt vermutet die bayerische Polizei in ihrem Lagebild zur organisierten Kriminalität (Stand 2021) knapp 190 italienische Mafiosi im Freistaat. Neben der ‘Ndrangheta sind die Camorra (mit rund 25 Mitgliedern), die Cosa Nostra (knapp 20), die apulische Mafia sowie weitere kleinere Organisationen polizeibekannt. Die Zentren sind München, Nürnberg und Augsburg sowie der südliche oberbayerische Raum.

Das Hauptbetätigungsfeld der ‘Ndrangheta in Bayern sei die Geldwäsche, sagt Waldinger. Das Ganze funktioniere Im Grundsatz so: Um „dreckiges Geld“ aus illegalen Geschäften zu verschleiern, betreiben die Geldwäscher oft scheinbar legale Firmen – wie etwa Waschanlagen. Mit diesen Firmen melden sie dem Finanzamt scheinbar hohe Profite, obwohl sie eigentlich viel weniger einnehmen – die Differenz füllen sie mit dem illegalen Geld. Dadurch gelingt es, dieses Geld später als legalen, versteuerten Betrag auszuweisen.

Daneben sei die ‘Ndrangheta in Bayern auch durch Steuerhinterziehung und Drogenhandel aufgefallen, so Waldinger: „Der Kokainhandel ist ganz stark in den Händen dieser Gruppe“, sagt der LKA-Sprecher.