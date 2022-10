Krieg um die gemeinsamen Kinder: Vorwürfe gegen Jérôme Boateng immer schlimmer – „Mit Fäusten zugeschlagen“

Von: Andreas Thieme

Jérôme Boateng zu Beginn des Prozesses gegen ihn im Amtsgericht München. © Peter Kneffel/dpa

Die Schlammschlacht geht weiter! Auch am zweiten Verhandlungstag lehnt Jérôme Boateng (34) eine Verkürzung seines Verfahrens ab - und sorgt selbst dafür, dass schmutzige Details aus seiner Beziehung öffentlich werden. Vor Gericht entbrennt mittlerweile ein giftiger Streit um die gemeinsamen Kinder.

München - Auch aus „Verantwortung ihnen gegenüber“ wolle Boateng die schlimmen Anklagevorwürfe nicht eingestehen. Laut Richter Andreas Forstner droht nun „ein umfangreiches und unschönes Verfahren“, das am Freitag noch nicht wie geplant endete.

Seine frühere Lebensgefährtin Elif P. (Name geändert) soll der Fußball-Star geschlagen und beleidigt haben. Er selbst bestreitet das. Doch Elif P. erhebt schwere Anschuldigungen: Boateng habe sie nicht nur dieses eine Mal im Juli 2018 mit der Faust geschlagen, sondern öfter. „Ich war an körperliche Übergriffe durch ihn schon gewöhnt“, behauptete sie vor Gericht.

Doch Boatengs Verteidiger Norman Gelbart und Peter Zuriel stellten den bösen Verdacht auf: Angeblich habe Boatengs Ex die Strafanzeige für sich nutzen wollen - um im Sorgerechts-Kampf für die gemeinsamen Zwillinge Vorteile zu erlangen. Seit Jahren kämpfen Boateng und Elif P. vor dem Münchner Amtsgericht um das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Die Gewaltvorwürfe gegen Boateng - nur Taktik? „Nein“, stellt P.’s Anwältin klar. Denn die jetzige Anklage wegen Körperverletzung sowie die Strafanzeige seien „nicht in das Familienverfahren eingeführt worden“. Es sei „niemals taktiert worden“.

München: Frühere Lebensgefährtin belastet Jérôme Boateng: „War an gewalttätige Übergriffe gewöhnt“

Bereits seit 2015 leben die Zwillinge (heute zehn Jahre alt) bei Boateng. Auch sie waren 2018 im Karibik-Urlaub dabei. Eine gemeinsame Bekannte bestätigte am Freitag die Prügel-Vorwürfe: „Jérôme hat mit den Fäusten auf Elif eingeschlagen.“

„Wie haben Sie die Verletzungen am nächsten Tag Ihren Kindern erklärt?“, fragte der Richter. Darauf Elif P., die ein blaues Auge hatte: „Ich habe behauptet: Die Mami ist im Dunkeln gegen eine Tür gelaufen.“

Boateng soll ihr gedroht haben: „Wenn du mich anzeigst, wirst du deine Kinder nie wieder sehen.“ Doch Elif P. rief ihre Anwältin an, die bestätigt: „Sie weinte und sagte, er habe sie wieder zusammengeschlagen.“ Zurück in Berlin sah die Anwältin sogar Bissspuren am Kopf von Elif P. Boateng habe sie unter Druck gesetzt und „den Umgang mit den Kindern boykottiert“, behauptet P., „damit ich meine Anzeige zurückziehe.“ Doch sie sagte aus! Fortgesetzt wird am 2. November.