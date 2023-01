Schlittenfahrer kracht am Olympiaberg in Fußgängerin: Frau schwer verletzt

Von: Tanja Kipke

Die Münchner Feuerwehr legte die verletzte Frau in eine Schleifkorbtrage, die zum Bob umfunktioniert wurde. © Berufsfeuerwehr München

Beim Rodeln kam es am Sonntag im Münchner Olympiapark zu einem folgenschweren Unfall. Ein Schlittenfahrer fuhr eine Fußgängerin um, sie wurde schwer verletzt.

München – Endlich liegt ordentlich Schnee in München. Am Wochenende schneite es in der Landeshauptstadt teils über mehrere Stunden. In den Parks der Stadt blieb eine weiße Schicht liegen, welche die Münchner sofort ausnutzten. Im Luitpoldpark und im Olympiapark tummelten sich am Sonntag die Schlittenfahrer. Dabei kam es am Olympiaberg zu einem folgenschweren Zusammenstoß.

Schlittenfahrer übersieht Fußgängerin am Olympiaberg: Feuerwehr hilft bei Bergung

Ein Jugendlicher habe eine 51-jährige Fußgängerin in der Dämmerung vermutlich übersehen und sie mit dem Schlitten umgefahren, teilte die Berufsfeuerwehr am Montag mit. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Eine Zeugin des Unfalls verständigte sofort die 112. Rettungskräfte versorgten die Verletzte. „Da die Einsatzstelle sehr rutschig war und sich etwas abgelegen von geräumten Gehwegen befand, forderte die Rettungswagenbesatzung Unterstützung der Feuerwehr an.“

Die Feuerwehrleute legten die Frau in eine Schleifkorbtrage, die zum Bob umfunktioniert wurde. So konnte die Schwerverletzte schonend mit einem Seil nach unten rutschen. „Unten angekommen wurde die Schwerverletzte in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert“, schreibt die Feuerwehr. Wer die Frau angefahren hatte, war zunächst unklar.

