Auftakt der Freibadsaison steht an, aber Wetter-Prognose lässt Münchner verzweifeln – und scherzen

Von: Adriano D'Adamo

Das Schyrenbad öffnet am 2. Mai und gibt den Startschuss für die Münchner Freibadsaison. Interessierte blicken mit Sorge auf die Wetterprognose.

München – Längere Öffnungszeiten, Online-Tickets und freier Eintritt für Kinder unter zwölf Jahren. Das verspricht die Stadt München, sobald am Dienstag (2. Mai) die Freibadsaison offiziell beginnt. Den Start macht das Schyrenbad. Weitere Freibäder, wie das Dantebad, öffnen Mitte des Monats ihre Tore, um die Münchner willkommen zu heißen.

Das Schyrenbad eröffnet die Freibadsaison in München nächste Woche. © Michael Westermann/Imago Images

Längere Öffnungszeiten und Bauarbeiten: Freibadsaison in München beginnt mit niedrigen Temperaturen

Die Freibadsaison wird in München traditionell vom Schyrenbad in Untergiesing eröffnet. Am 2. Mai um 7 Uhr können bereits die ersten Bahnen geschwommen werden. Kinder unter zwölf Jahren erhalten die Saison über freien Eintritt. In den Schulferien gilt für Jugendliche mit dem sogenannten Ferienpass und Erwachsene mit dem München-Pass ebenfalls freier Eintritt. Im Juni und Juli werden die Freibäder an heißen Tagen statt bis 20 Uhr sogar bis 21 Uhr geöffnet bleiben. Über die München-App oder den Shop der Stadtwerke München können Online-Tickets gekauft werden, die auch für Hallenbäder und Saunen erhältlich sind.

Der Start der Freibadsaison wird voraussichtlich etwas frischer ausfallen, als es sich die Münchner erhofft haben. Laut wetter.com soll es am 2. Mai voraussichtlich maximal 10 Grad haben, der Himmel bleibt wohl den Tag über bedeckt. Nach dem Schyrenbad öffnen die folgenden Freibäder am 15. Mai:

Michaelibad

Freibad West

Ungererbad

Prinzregentenbad

Naturbad Maria Einsiedel

Der Saisonstart kommt auch mit Einschränkungen daher. Im Michaelibad kann es zu Einschränkungen auf den Liegewiesen aufgrund einer Geothermie-Baustelle kommen. Um die Schließung in regenarmen Zeiten zu verhindern, wurde im Naturbad Maria Einsiedel ein Regenerationsteich angelegt.

„Nein danke, es ist zu kalt“ - Freibäder in München öffnen bald

Auf Facebook kündigte München.de den Saisonstart mit einem Post an. Die Münchner ließen es sich nicht nehmen, sich darunter über das kühle Wetter auszulassen und anzumerken, dass es zu kalt sei, um ins Freibad zu gehen. In den Kommentaren schrieben sie „Gerade ist mir eher nach Schlittschuhlaufen anstatt Freibad“, „Nein danke, es ist zu kalt“ und „Grundsätzlich schön, aber kennt der Petrus den Termin auch?“.

